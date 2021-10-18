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    Marca: «Манчестер Сити» потребует за Стерлинга 80 миллионов

    «Манчестер Сити» определился с суммой, за которую готов продать вингера Рахима Стерлинга.

    По информации Marca, английский клуб оценил своего игрока в 80 миллионов евро.

    На 26-летнего футболиста претендует «Барселона», однако сейчас каталонцы не способны столько платить за новичков.

    • На прошлой неделе Стерлинг заявил о готовности сменить команду ради игровой практики.
    • В текущем сезоне он провел за «Сити» 11 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
    • Контракт хавбека с клубом рассчитан до 2023 года.

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    Источник: Marca

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