Marca: «Манчестер Сити» потребует за Стерлинга 80 миллионов

«Манчестер Сити» определился с суммой, за которую готов продать вингера Рахима Стерлинга.
По информации Marca, английский клуб оценил своего игрока в 80 миллионов евро.
На 26-летнего футболиста претендует «Барселона», однако сейчас каталонцы не способны столько платить за новичков.
- На прошлой неделе Стерлинг заявил о готовности сменить команду ради игровой практики.
- В текущем сезоне он провел за «Сити» 11 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- Контракт хавбека с клубом рассчитан до 2023 года.
Источник: Marca