Marca: «Манчестер Сити» потребует за Стерлинга 80 миллионов

«Манчестер Сити» определился с суммой, за которую готов продать вингера Рахима Стерлинга.

По информации Marca, английский клуб оценил своего игрока в 80 миллионов евро.

На 26-летнего футболиста претендует «Барселона», однако сейчас каталонцы не способны столько платить за новичков.