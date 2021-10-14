Стерлинг: «Готов рассмотреть предложения от других клубов, чтобы чаще играть»

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг заявил о готовности сменить команду ради стабильной игровой практики.

«Я готов рассмотреть предложения от других клубов, чтобы чаще играть. Футбол – главное в моей жизни. У меня есть задачи и мечты.

Как англичанин, я знаком только с АПЛ. Однако я всегда думал о возможности поиграть за границей. Интересно, как я справлюсь с таким испытанием», – сказал 26-летний футболист.