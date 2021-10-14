Стерлинг: «Готов рассмотреть предложения от других клубов, чтобы чаще играть»

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг заявил о готовности сменить команду ради стабильной игровой практики.
«Я готов рассмотреть предложения от других клубов, чтобы чаще играть. Футбол – главное в моей жизни. У меня есть задачи и мечты.
Как англичанин, я знаком только с АПЛ. Однако я всегда думал о возможности поиграть за границей. Интересно, как я справлюсь с таким испытанием», – сказал 26-летний футболист.
- В текущем сезоне Стерлинг провел за «Сити» 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 90 миллионов евро.
Источник: The Independent