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    Стерлинг: «Готов рассмотреть предложения от других клубов, чтобы чаще играть»

    Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг заявил о готовности сменить команду ради стабильной игровой практики.

    «Я готов рассмотреть предложения от других клубов, чтобы чаще играть. Футбол – главное в моей жизни. У меня есть задачи и мечты.

    Как англичанин, я знаком только с АПЛ. Однако я всегда думал о возможности поиграть за границей. Интересно, как я справлюсь с таким испытанием», – сказал 26-летний футболист.

    • В текущем сезоне Стерлинг провел за «Сити» 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 90 миллионов евро.

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    Источник: The Independent

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    14.10.2021 23:54
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