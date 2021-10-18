Терюшков: «Химки» интересуются Жирковым. Ближе к зиме обсудим это с тренерским штабом»

Бывший министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что экс-защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков может продолжить карьеру в «Химках».

«Возможно ли приглашение Жиркова в «Химки»? Юрий играет на самом высоком уровне, это уже легенда чемпионата России, опытнейший футболист. Поэтому, конечно, такой вариант развития событий вполне вероятен. Думаю, ближе к зиме мы обсудим этот вариант с тренерским штабом.

Безусловно, многое будет зависеть от условий, которые он запросит, это немаловажный фактор. Но в целом этот игрок клубу интересен.

Юрий всегда был мастеровым футболистом, всегда показывал высочайший уровень и в сборной, и в клубе, несмотря на возраст. Было бы здорово увидеть его игру в «Химках». Если он будет заинтересован, почему бы и нет», – сказал Терюшков.

В июне у Жиркова истек контракт с «Зенитом».

В сентябре он был заявлен за команду ЛФЛ «Аминьево».

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