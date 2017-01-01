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    Агент Чалова: «Есть ли у Федора перспектива уехать в Европу? Конечно! Я Лужного в 31 год устроил в «Арсенал»

    Шандор Варга, агент нападающего ЦСКА Федора Чалова, высказался о будущем своего клиента.

    «Очень обидно, конечно, что Чалов не уехал в Англию. Федор попал бы в руки моего хорошего друга и отличного тренера Роя Ходжсона, который тогда возглавлял «Кристал Пэлас». Я уверен, что карьера Чалова развивалась бы совсем по-другому.

    Есть ли у Чалова перспектива уехать в Европу? Конечно! Я Олега Лужного устроил в 31 год в «Арсенал», когда они АПЛ выигрывали без проигранных матчей и играли в финале Лиги чемпионов.

    И он пять лет в Премьер-лиге поиграл. В этом плане Федор еще достаточно молод для переезда в Европу. Но, еще раз повторюсь, мне лично обидно, что вот так получилось», – сказал Варга.

    • Чалов забил 2 гола в 12 матчах за ЦСКА в этом сезоне.
    • Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.
    • Рыночная стоимость 23-летнего форварда – 10 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии12
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      Рейтинг: +6423

      серега кашин 26 минут назад

      в англии он если и потянет то только чемпеоншип

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +617

      БОМЖАРНИК > серега кашин 17 секунд назад

      Не потянет! ЧШ намного сильнее нашего дворового чемпионата.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +691

      mama1991 34 минуты назад

      тока разница в том что лужный с тем динамо в европе рвали, а этот пшик чего?))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3596

      FENIX-SL 43 минуты назад

      кому он нужен то
      обычный игрочишка

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2310

      Чермындыр 51 минуту назад

      Пусть едет. Очередной Базелюк

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +53286

      portero 54 минуты назад

      Оказывается всё дело в агентах и их умении урвать бабла...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2900

      CSKA57 1 час назад

      Мужик, ты очень крутой! Верни Месси в Барселону.

      1
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      ...
      Рейтинг: +617

      БОМЖАРНИК > CSKA57 51 минуту назад

      Месси как футболист кончился) Увы!

      1
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      Рейтинг: +528

      Sanches65 1 час назад

      Ну держись тульский Арсенал.

      2
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      Рейтинг: +3343

      raritet 1 час назад

      Ну , во- первых , Федор и здесь сыт, обут. Что ему делать в АПЛ. Там пахать нужно.

      2
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      Рейтинг: +617

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Да он у коней то с пенальти только забивает и то не всегда))
      И с игры 3 мячика за сезон чудом)))
      Какая ему Европа???

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      Рейтинг: +3596

      FENIX-SL > БОМЖАРНИК 40 минут назад

      ну в райо вальекано смотрелся бы может не плохо))
      3 мяча тоже забил бы чудом
      ахахахаха

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