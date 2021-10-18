Агент Чалова: «Есть ли у Федора перспектива уехать в Европу? Конечно! Я Лужного в 31 год устроил в «Арсенал»

Шандор Варга, агент нападающего ЦСКА Федора Чалова, высказался о будущем своего клиента.
«Очень обидно, конечно, что Чалов не уехал в Англию. Федор попал бы в руки моего хорошего друга и отличного тренера Роя Ходжсона, который тогда возглавлял «Кристал Пэлас». Я уверен, что карьера Чалова развивалась бы совсем по-другому.
Есть ли у Чалова перспектива уехать в Европу? Конечно! Я Олега Лужного устроил в 31 год в «Арсенал», когда они АПЛ выигрывали без проигранных матчей и играли в финале Лиги чемпионов.
И он пять лет в Премьер-лиге поиграл. В этом плане Федор еще достаточно молод для переезда в Европу. Но, еще раз повторюсь, мне лично обидно, что вот так получилось», – сказал Варга.
- Чалов забил 2 гола в 12 матчах за ЦСКА в этом сезоне.
- Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.
- Рыночная стоимость 23-летнего форварда – 10 миллионов евро.
Источник: Eurostavka