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  • Агент Чалова: «Есть ли у Федора перспектива уехать в Европу? Конечно! Я Лужного в 31 год устроил в «Арсенал»

Агент Чалова: «Есть ли у Федора перспектива уехать в Европу? Конечно! Я Лужного в 31 год устроил в «Арсенал»

18 октября 2021, 16:58
16

Шандор Варга, агент нападающего ЦСКА Федора Чалова, высказался о будущем своего клиента.

«Очень обидно, конечно, что Чалов не уехал в Англию. Федор попал бы в руки моего хорошего друга и отличного тренера Роя Ходжсона, который тогда возглавлял «Кристал Пэлас». Я уверен, что карьера Чалова развивалась бы совсем по-другому.

Есть ли у Чалова перспектива уехать в Европу? Конечно! Я Олега Лужного устроил в 31 год в «Арсенал», когда они АПЛ выигрывали без проигранных матчей и играли в финале Лиги чемпионов.

И он пять лет в Премьер-лиге поиграл. В этом плане Федор еще достаточно молод для переезда в Европу. Но, еще раз повторюсь, мне лично обидно, что вот так получилось», – сказал Варга.

  • Чалов забил 2 гола в 12 матчах за ЦСКА в этом сезоне.
  • Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.
  • Рыночная стоимость 23-летнего форварда – 10 миллионов евро.

Источник: Eurostavka
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал
Комментарии (16)
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raritet
1634566725
Ну , во- первых , Федор и здесь сыт, обут. Что ему делать в АПЛ. Там пахать нужно.
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Sanches65
1634567234
Ну держись тульский Арсенал.
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CSKA57
1634567505
Мужик, ты очень крутой! Верни Месси в Барселону.
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vsolon
1634573121
да ему не кто не даст разрешения на работу в Англии....пиарится сучек
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Axe111
1634574576
)))
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AtticusFinch1
1634574650
Турция тоже Европа)
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gor77
1634576192
Заранее приношу извинения! Ну, мало ли! )))) Но... блин, это правда смешно!)))) Вот когда после таких "новостей" читаешь комментарии, то вспоминаю один анекдот: 46% людей получают травмы из-за слов: "Смотри как я умею!" Остальные 54% - из-за слов: "Х**ня, смотри, как надо!"
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житель СПб
1634585977
Рыночная стоимость его раза в 2-3 ниже указанной.
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111ax
1634722558
пусть уезжает и побыстрее, Украина цэ европа тоже, как и Румыния какая-нибудь
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DemSerg
1634806665
Если в Европу - то тоже в какой-нибудь затрапезный чемпионат, вроде РПФЛ. Чемпионат Боснии и Герцеговины или там Финляндии...
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