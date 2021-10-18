Дортмундская «Боруссия» интересуется Луниным

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в Германии, сообщает Fichajes.
По информации источника, 22-летний футболист привлек внимание дортмундской «Боруссии».
Немецкий клуб рассматривает вариант с подписанием голкипера летом 2022 года.
- Рыночная стоимость Лунина – 3 миллиона евро.
- На его счету 1 матч за главную команду «Реала».
- Контракт украинца с клубом рассчитан до 2024 года.
Источник: Fichajes
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