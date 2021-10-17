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    Дортмундская «Боруссия» интересуется Луниным

    Вратарь «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в Германии, сообщает Fichajes.

    По информации источника, 22-летний футболист привлек внимание дортмундской «Боруссии».

    Немецкий клуб рассматривает вариант с подписанием голкипера летом 2022 года.

    • Рыночная стоимость Лунина – 3 миллиона евро.
    • На его счету 1 матч за главную команду «Реала».
    • Контракт украинца с клубом рассчитан до 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fichajes

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