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    Тренер «Брентфорда» Франк: «Эдуар Менди сыграл против нас на мировом уровне»

    Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк выразил восхищение вратарем «Челси» Эдуаром Менди после матча восьмого тура АПЛ (0:1). Сенегалец сделал семь сейвов.

    «Менди сыграл на мировом уровне. Я думаю, что он был безумно хорош. Я сказал ему, что меня немного раздражает, что он был таким хорошим сегодня, но я похвалил его.

    Если ты хочешь выиграть что-нибудь, тебе нужен фантастический вратарь и очень хорошая «девятка», – добавил Франк.

    • «Челси» лидирует в АПЛ.
    • Менди номинирован на приз имени Льва Яшина как лучшему вратарю года.
    • Менди играет за «Челси» с прошлого года.

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    Источник: твиттер Vince™

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