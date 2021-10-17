Тренер «Брентфорда» Франк: «Эдуар Менди сыграл против нас на мировом уровне»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк выразил восхищение вратарем «Челси» Эдуаром Менди после матча восьмого тура АПЛ (0:1). Сенегалец сделал семь сейвов.
«Менди сыграл на мировом уровне. Я думаю, что он был безумно хорош. Я сказал ему, что меня немного раздражает, что он был таким хорошим сегодня, но я похвалил его.
Если ты хочешь выиграть что-нибудь, тебе нужен фантастический вратарь и очень хорошая «девятка», – добавил Франк.
- «Челси» лидирует в АПЛ.
- Менди номинирован на приз имени Льва Яшина как лучшему вратарю года.
- Менди играет за «Челси» с прошлого года.
Источник: твиттер Vince™