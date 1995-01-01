Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    Кофрие, Литвинов, Зобнин – в основе «Спартака» на дерби; Фомин, Захарян, Н’Жи сыграют у «Динамо»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

    «Спартак»: Максименко, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Бакаев, Ларссон, Соболев.

    Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Рассказов, Игнатов, Маркитесов, Мельников, Ломовицкий.

    «Динамо»: Шунин, Варела, Ордец, Евгеньев, Скопинцев, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Н'Жи, Грулeв.

    Запасные: Будачев, Лещук, Плиев, Паршивлюк, Игбун, Сазонов, Кутицкий, Тюкавин, Галкин, Гладышев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:56
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +354

      111Hunter111 4 минуты назад

      Хороший шашлык сегодня будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10314

      Cleaner 7 минут назад

      Московский Спартак – сейчас он прекрасен,
      Московский Спартак – в атаке опасен,
      Московский Спартак – всегда идет в бой,
      Московский Спартак – сегодня герой!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +578

      БОМЖАРНИК > Cleaner 6 минут назад

      Поэт!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10314

      Cleaner > БОМЖАРНИК 4 минуты назад

      Стихи не мои, но сегодня я их полностью поддерживаю...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +578

      БОМЖАРНИК 9 минут назад

      Удачи Кб братва!
      Нужно ментяр по полной от иметь.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90252
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67841
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru