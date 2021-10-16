Кофрие, Литвинов, Зобнин – в основе «Спартака» на дерби; Фомин, Захарян, Н’Жи сыграют у «Динамо»

Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

«Спартак»: Максименко, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Зобнин, Мозес, Бакаев, Ларссон, Соболев.

Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Рассказов, Игнатов, Маркитесов, Мельников, Ломовицкий.

«Динамо»: Шунин, Варела, Ордец, Евгеньев, Скопинцев, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Н'Жи, Грулeв.

Запасные: Будачев, Лещук, Плиев, Паршивлюк, Игбун, Сазонов, Кутицкий, Тюкавин, Галкин, Гладышев.