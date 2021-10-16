Агент Клаудиньо – о натурализации: «Да, это возможно»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, ответил на вопрос о возможной натурализации своего клиента для сборной России.
«Очень трудно об этом говорить. Допускаю ли я такую возможность? Да, это возможно», – сказал агент.
Ранее сам бразилец не исключил, что сыграет за российскую сборную, если не получит шанс в Бразилии.
- Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе.
- В его активе 2 гола и 2 ассиста в 7 матчах.
- Хавбек пока заигран только за олимпийскую сборную Бразилии.
Источник: «Спорт-Экспресс»