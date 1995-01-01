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    Агент Клаудиньо – о натурализации: «Да, это возможно»

    Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, ответил на вопрос о возможной натурализации своего клиента для сборной России.

    «Очень трудно об этом говорить. Допускаю ли я такую возможность? Да, это возможно», – сказал агент.

    Ранее сам бразилец не исключил, что сыграет за российскую сборную, если не получит шанс в Бразилии.

    • Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе.
    • В его активе 2 гола и 2 ассиста в 7 матчах.
    • Хавбек пока заигран только за олимпийскую сборную Бразилии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии12
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      Рейтинг: +12024

      Hektor 84 48 минут назад

      Вот зачем лимит вводили! Чтоб мартыхаев натурализовывать! Царь а как же олимпиада?

      3
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      Рейтинг: +1343

      Олег1204 > Hektor 84 35 минут назад

      А как же наши мальчики будут в сбродную попадать , кто о них подумает, доколе?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1884

      Валерий1965 1 час назад

      Хорошая идея! Пригодиться!)))

      0
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      Рейтинг: +3427

      PAREVG. 1 час назад

      Скажем дружно - нахрен нужно

      2
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      Рейтинг: +67844

      insider_retro 1 час назад

      Под уклончивой возможностью торчат уши категоричной ненужности :))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      d с 2 часа назад

      Пpогнoзы футбольных матчей bet-org.ru

      0
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      Рейтинг: -201

      Вот оно чё Михалыч 2 часа назад

      Ранее сам бразилец не исключил, что сыграет за российскую сборную, если не получит шанс в Бразилии.=========Пипец...Главное Бразилия, ежели не получится...Тады придется за сборную Расеи )))
      Самый прикол --он может и заиграть за Расею...А чо ж делать, кады в Расее своих нету )))

      0
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      Рейтинг: +947

      Сергей Каспийский > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Рационально и прагматично, от этого выигрывают все.

      0
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      Рейтинг: +164

      Форвард 79 2 часа назад

      Не такая уж и дефицитная позиция. По этому считаю это лишним. И вообще, что это за рассуждения если в Бразилии не получится тогда можно в России. Мы что должны собирать весь неликвид других сборных?! И вообще я считаю, сборная страны это не клуб где сегодня один завтра другой. СБОРНАЯ ОТЕЧЕСТВА ЭТО РАЗ И НАВСЕГДА!

      2
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      Рейтинг: +7772

      "supermax" > Форвард 79 2 часа назад

      вот именно....но сейчас возможно кто-то скажет, что их нелеквид лучше чем все что у нас есть...в сраку пусть идут натуралисты

      1
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      Рейтинг: +3582

      FENIX-SL > Форвард 79 2 часа назад

      АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
      КЛОУН

      0
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      Рейтинг: +7772

      "supermax" 2 часа назад

      за Гондурас пусть сыграет, если в Бразилию не позовут...такого он тоже не исключал

      2
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