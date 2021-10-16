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Агент Клаудиньо – о натурализации: «Да, это возможно»

16 октября 2021, 15:15
11

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, ответил на вопрос о возможной натурализации своего клиента для сборной России.

«Очень трудно об этом говорить. Допускаю ли я такую возможность? Да, это возможно», – сказал агент.

Ранее сам бразилец не исключил, что сыграет за российскую сборную, если не получит шанс в Бразилии.

  • Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе.
  • В его активе 2 гола и 2 ассиста в 7 матчах.
  • Хавбек пока заигран только за олимпийскую сборную Бразилии.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Бразилия Клаудиньо
Комментарии (11)
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"supermax"
1634386874
за Гондурас пусть сыграет, если в Бразилию не позовут...такого он тоже не исключал
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Форвард 79
1634387203
Не такая уж и дефицитная позиция. По этому считаю это лишним. И вообще, что это за рассуждения если в Бразилии не получится тогда можно в России. Мы что должны собирать весь неликвид других сборных?! И вообще я считаю, сборная страны это не клуб где сегодня один завтра другой. СБОРНАЯ ОТЕЧЕСТВА ЭТО РАЗ И НАВСЕГДА!
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d с
1634388948
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insider_retro
1634391424
Под уклончивой возможностью торчат уши категоричной ненужности :))
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PAREVG.
1634391848
Скажем дружно - нахрен нужно
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Валерий1965
1634392663
Хорошая идея! Пригодиться!)))
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Hektor 84
1634394034
Вот зачем лимит вводили! Чтоб мартыхаев натурализовывать! Царь а как же олимпиада?
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Лфшт
1634407875
да обосрался ты
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Урия Гип
1634416578
Лучше не надо.
Ответить
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