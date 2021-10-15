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  • Осинькин: «Крылья Советов» прибавляют, чувствуют себя без комплексов»

Осинькин: «Крылья Советов» прибавляют, чувствуют себя без комплексов»

15 октября 2021, 23:38
4

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил стартовый отрезок команды в РПЛ. Самарцы в этом году вернулись из ФНЛ.

– Десять туров сыграли. Треть чемпионата позади. Можно какие-то промежуточные итоги подвести. Чем довольны, чем недовольны?

– Наверное, то, как мы вошли первыми тремя играми в этот сезон, не может никого удовлетворять. Но объективные предпосылки к этому, конечно, были. Если остальные игры брать и отследить динамику, то мы прибавляем, чувствуем себя без комплексов и необходимости сильно подстраиваться под соперника нет. Мы получили необходимую уверенность в своих силах и на этом этапе это очень важно.

А в плане очков на этом этапе у нас хорошее количество набрано. Это тоже психологически нас поддерживает. Но мы понимаем, что сезон только начался. У всех команд могут быть и спады, и подъемы. Вся борьба еще впереди. Наше настроение должно быть только боевое.

  • Самарцы идут в таблице 10-ми.
  • Ближайший соперник – «Нижний Новгород» (17 октября).
  • Осинькин работает в Самаре с прошлого года.

Осинькин: «Матч со Словенией – лучший для сборной России при Карпине»

Осинькин: «Нужно сделать 18 команд в РПЛ. У нас аутсайдеры отнимают очков у лидеров больше, чем в Англии и Испании»

Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь
Комментарии (4)
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NewLife
1634331936
На правильном пути, успехов !
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Storm13
1634356061
Всё верно, на первом месте сама философия игры как работы и наоборот. Здравый и разумный, субъективный, ответ товарища И.Осинкина. Диалектический материализм в действии! Объективность природы футбола, его предпосылки и ситуации, необходимо рассматривать всесторонне, субъективно и объективно, как тезис - антитезис - синтез. Синтез есть новое и качественное. Закон единства и борьбы противоположностей. Закон перехода количественных изменений в качественные. Закон отрицания отрицания. Браво Тренер!
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Sviro
1634361254
Удачи и успехов тренеру и команде!!
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Sancho010365
1634368387
Самара! Мы за Вас болеем. Радуемся Вашим победам и неудачам!
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