Осинькин: «Крылья Советов» прибавляют, чувствуют себя без комплексов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил стартовый отрезок команды в РПЛ. Самарцы в этом году вернулись из ФНЛ.

– Десять туров сыграли. Треть чемпионата позади. Можно какие-то промежуточные итоги подвести. Чем довольны, чем недовольны?

– Наверное, то, как мы вошли первыми тремя играми в этот сезон, не может никого удовлетворять. Но объективные предпосылки к этому, конечно, были. Если остальные игры брать и отследить динамику, то мы прибавляем, чувствуем себя без комплексов и необходимости сильно подстраиваться под соперника нет. Мы получили необходимую уверенность в своих силах и на этом этапе это очень важно.

А в плане очков на этом этапе у нас хорошее количество набрано. Это тоже психологически нас поддерживает. Но мы понимаем, что сезон только начался. У всех команд могут быть и спады, и подъемы. Вся борьба еще впереди. Наше настроение должно быть только боевое.

Самарцы идут в таблице 10-ми.

Ближайший соперник – «Нижний Новгород» (17 октября).

Осинькин работает в Самаре с прошлого года.

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