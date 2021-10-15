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    Осинькин: «Крылья Советов» прибавляют, чувствуют себя без комплексов»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил стартовый отрезок команды в РПЛ. Самарцы в этом году вернулись из ФНЛ.

    – Десять туров сыграли. Треть чемпионата позади. Можно какие-то промежуточные итоги подвести. Чем довольны, чем недовольны?

    – Наверное, то, как мы вошли первыми тремя играми в этот сезон, не может никого удовлетворять. Но объективные предпосылки к этому, конечно, были. Если остальные игры брать и отследить динамику, то мы прибавляем, чувствуем себя без комплексов и необходимости сильно подстраиваться под соперника нет. Мы получили необходимую уверенность в своих силах и на этом этапе это очень важно.

    А в плане очков на этом этапе у нас хорошее количество набрано. Это тоже психологически нас поддерживает. Но мы понимаем, что сезон только начался. У всех команд могут быть и спады, и подъемы. Вся борьба еще впереди. Наше настроение должно быть только боевое.

    • Самарцы идут в таблице 10-ми.
    • Ближайший соперник – «Нижний Новгород» (17 октября).
    • Осинькин работает в Самаре с прошлого года.

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    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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    15.10.2021 23:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10675

      NewLife 1 час назад

      На правильном пути, успехов !

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