«Зенит» получил международную премию в области создания футбольного контента

Действующий чемпион России «Зенит» был отмечен на международной премии Football Content Awards. На ней вручают награды футбольным клубам за работу в области социальных сетей.

«Петербуржцы признаны победителями в номинации «Лучший зарубежный футбольный клуб за пределами Англии». В борьбе за золото «Зенит» опередил в данной номинации «Селтик», «Барселону», «Милан», «Рому», сборную Италии, «Интер», московский «Спартак» и других конкурентов», – написали зенитовцы.