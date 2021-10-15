«Зенит» получил международную премию в области создания футбольного контента

да ну.. надо было спаму отдать эту награду.. одна зарема стока футбольного контента создала, что ппц... одни немытые бошки чего стоят!!!
Действующий чемпион России «Зенит» был отмечен на международной премии Football Content Awards. На ней вручают награды футбольным клубам за работу в области социальных сетей.
«Петербуржцы признаны победителями в номинации «Лучший зарубежный футбольный клуб за пределами Англии». В борьбе за золото «Зенит» опередил в данной номинации «Селтик», «Барселону», «Милан», «Рому», сборную Италии, «Интер», московский «Спартак» и других конкурентов», – написали зенитовцы.
- Награда Football Content Awards присуждается лучшим клубам в области создания футбольного контента в 16 номинациях, в том числе за лучший контент, видео, подкасты, благотворительную кампанию, влияние на индустрию и многое другое.
- Петербуржцы стали 1-м российским клубом, получившим премию Football Content Awards.
- «Зенит» сейчас лидирует в РПЛ.