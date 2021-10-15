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  • «Зенит» получил международную премию в области создания футбольного контента

«Зенит» получил международную премию в области создания футбольного контента

15 октября 2021, 20:25
21

Действующий чемпион России «Зенит» был отмечен на международной премии Football Content Awards. На ней вручают награды футбольным клубам за работу в области социальных сетей.

«Петербуржцы признаны победителями в номинации «Лучший зарубежный футбольный клуб за пределами Англии». В борьбе за золото «Зенит» опередил в данной номинации «Селтик», «Барселону», «Милан», «Рому», сборную Италии, «Интер», московский «Спартак» и других конкурентов», – написали зенитовцы.

  • Награда Football Content Awards присуждается лучшим клубам в области создания футбольного контента в 16 номинациях, в том числе за лучший контент, видео, подкасты, благотворительную кампанию, влияние на индустрию и многое другое.
  • Петербуржцы стали 1-м российским клубом, получившим премию Football Content Awards.
  • «Зенит» сейчас лидирует в РПЛ.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (21)
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vladik12
1634318845
Спасибо Дзюбиньо за это.
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R_a_i_n
1634318948
Уже все озвучено было. Там соц сети по поводу Клаудиньо раскрутили.
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житель СПб
1634319541
Ой.... Ну сейчас спартаковские налетят..... Впрочем, уже здесь! Ребята, дорогие, о вас на других ветках пишут.
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Spirit_78
1634322531
Ну что ж, неплохо. Значит, есть люди в клубе, которые работают качественно.
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maygli
1634323215
А чего-то я ничего такого не видел. Где это все проходило? На английских сайтах каких-нибудь? Или это какой-то кулуарный междусобойчик? Странная номинация, не понятная. Может кто-то подскажет в каких соцсетях сей флешмоб проходил?
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alp
1634325549
да ну.. надо было спаму отдать эту награду.. одна зарема стока футбольного контента создала, что ппц... одни немытые бошки чего стоят!!!
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paracetamol
1634328911
Зенит лидирует ВЕЗДЕ!
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NewLife
1634331730
Поздравляю видео блогера зюбу с наградой)
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ААМ
1634362669
Нечем крыть фанатам Спама. Тут Газпром не при делах.
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paracetamol
1634372807
Зенит наш единственный суперклуб, остальные против него - пацаны в коротких штанишках. Так что неудивительно!
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