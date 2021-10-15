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    «Зенит» получил международную премию в области создания футбольного контента

    Действующий чемпион России «Зенит» был отмечен на международной премии Football Content Awards. На ней вручают награды футбольным клубам за работу в области социальных сетей.

    «Петербуржцы признаны победителями в номинации «Лучший зарубежный футбольный клуб за пределами Англии». В борьбе за золото «Зенит» опередил в данной номинации «Селтик», «Барселону», «Милан», «Рому», сборную Италии, «Интер», московский «Спартак» и других конкурентов», – написали зенитовцы.

    • Награда Football Content Awards присуждается лучшим клубам в области создания футбольного контента в 16 номинациях, в том числе за лучший контент, видео, подкасты, благотворительную кампанию, влияние на индустрию и многое другое.
    • Петербуржцы стали 1-м российским клубом, получившим премию Football Content Awards.
    • «Зенит» сейчас лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 20:25
    Комментарии13
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      Рейтинг: +9136

      alp 23 минуты назад

      да ну.. надо было спаму отдать эту награду.. одна зарема стока футбольного контента создала, что ппц... одни немытые бошки чего стоят!!!

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      Рейтинг: +5277

      maygli 1 час назад

      А чего-то я ничего такого не видел. Где это все проходило? На английских сайтах каких-нибудь? Или это какой-то кулуарный междусобойчик? Странная номинация, не понятная. Может кто-то подскажет в каких соцсетях сей флешмоб проходил?

      0
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      Рейтинг: +2530

      Spirit_78 1 час назад

      Ну что ж, неплохо. Значит, есть люди в клубе, которые работают качественно.

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      Рейтинг: +174

      бывший зенитовец 2 часа назад

      позор!!!

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      Рейтинг: +11078

      житель СПб 2 часа назад

      Ой.... Ну сейчас спартаковские налетят..... Впрочем, уже здесь! Ребята, дорогие, о вас на других ветках пишут.

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      Рейтинг: +2342

      R_a_i_n > житель СПб 1 час назад

      Как скажешь. Я так понял тебя на спартаковских ветках мы тоже не увидим?

      1
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      Рейтинг: +11078

      житель СПб > R_a_i_n 1 час назад

      Нет, увидите! Но у меня нет постоянного негатива, нет стремления сказать гадости. Я вполне самодостаточен, у меня нет детских комплексов - давно уже, увы... Очень давно. И меня удивляет, что они сохраняются у взрослых людей. А к Спартаку и его нормальным болельщикам я вполне положителен - посмотрите мои комментарии на протяжении большого периода. Но в последнее время что-то со многими спартаковскими стало, что-то осеннее? Не знаю. А Вам - добра и оптимизма!

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      Рейтинг: +2342

      R_a_i_n > житель СПб 1 час назад

      У тебя есть постоянный негатив. Просто все твои гадости завуалированны. Но... соглашусь, ты один из адекватных болел команды Зенит. Тебе добра и оптимизма)

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      Рейтинг: +9136

      alp > житель СПб 20 минут назад

      а у меня при слове спартак всегда изжога начинается... мне не нравится спартак, его манеры, и основная часть его болельщиков

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      Рейтинг: +2342

      R_a_i_n 2 часа назад

      Уже все озвучено было. Там соц сети по поводу Клаудиньо раскрутили.

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      Рейтинг: +6078

      vladik12 2 часа назад

      Спасибо Дзюбиньо за это.

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      Рейтинг: +174

      бывший зенитовец > vladik12 1 час назад

      значит не зря рукоблуд старался, вилял очком и надрачивал перед камерой, награда нашла героя, гы гы

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      Рейтинг: +2342

      R_a_i_n > бывший зенитовец 1 час назад

      в этом вся суть бомжей)))

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