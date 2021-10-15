«Зенит» получил международную премию в области создания футбольного контента

Действующий чемпион России «Зенит» был отмечен на международной премии Football Content Awards. На ней вручают награды футбольным клубам за работу в области социальных сетей.
«Петербуржцы признаны победителями в номинации «Лучший зарубежный футбольный клуб за пределами Англии». В борьбе за золото «Зенит» опередил в данной номинации «Селтик», «Барселону», «Милан», «Рому», сборную Италии, «Интер», московский «Спартак» и других конкурентов», – написали зенитовцы.
- Награда Football Content Awards присуждается лучшим клубам в области создания футбольного контента в 16 номинациях, в том числе за лучший контент, видео, подкасты, благотворительную кампанию, влияние на индустрию и многое другое.
- Петербуржцы стали 1-м российским клубом, получившим премию Football Content Awards.
- «Зенит» сейчас лидирует в РПЛ.
Источник: официальный сайт «Зенита»