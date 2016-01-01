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    Гендиректор «Ахмата» – о возможной отставке Талалаева: «Провокационный вброс»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров опроверг информацию, согласно которой главный тренер грозненской команды Андрей Талалаев может лишиться работы в случае поражения от «Химок» в 11-м туре РПЛ.

    «Провокационный вброс не соответствует действительности. Кто-то специально спровоцировал перед игрой.

    Матч с «Химками» не влияет на будущее Талалаева. Конфликта никакого нет», – сказал Айдамиров.

    • «Химки» примут «Ахмат» в воскресенье, 17 октября, в 16.30 мск.
    • Талалаев возглавляет команду с июля 2020 года.
    • Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Чемпионат»

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