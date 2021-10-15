Гендиректор «Ахмата» – о возможной отставке Талалаева: «Провокационный вброс»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров опроверг информацию, согласно которой главный тренер грозненской команды Андрей Талалаев может лишиться работы в случае поражения от «Химок» в 11-м туре РПЛ.
«Провокационный вброс не соответствует действительности. Кто-то специально спровоцировал перед игрой.
Матч с «Химками» не влияет на будущее Талалаева. Конфликта никакого нет», – сказал Айдамиров.
- «Химки» примут «Ахмат» в воскресенье, 17 октября, в 16.30 мск.
- Талалаев возглавляет команду с июля 2020 года.
- Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2022/23.
Источник: «Чемпионат»