Отбор ЧМ-2022. Уругвай пропустил четыре мяча от Бразилии, Аргентина победила Перу

Завершились очередные матчи южноамериканского отбора ЧМ-2022.

Бразилия разгромила Уругвай, забив четыре мяча. Дубль оформил нападающий «Лидса» Рафинья, форвард «ПСЖ» Неймар забил гол и отдал два ассиста.

Для бразильцев эта победа стала десятой в 11 матчах отбора – они продолжают уверенно лидировать в таблице.

Аргентина дома обыграла Перу (1:0). Единственный мяч на счету форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 12-й тур

Бразилия – Уругвай – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Неймар, 10; 2:0 – Рафинья, 18; 3:0 – Рафинья, 58; 3:1 – Суарес, 77; 4:1 – Габриэль, 83

Аргентина – Перу – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мартинес, 43.

Чили – Венесуэла – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Пульгар, 18; 2:0 – Пульгар, 37; 3:0 – Бреретон, 73.

Колумбия – Эквадор – 0:0

Боливия – Парагвай – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Рамальо, 21; 2:0 – Вильярроэль, 53; 3:0 – Абрего, 84; 4:0 – Р. Фернандес, 90+4.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирная таблица отбора ЧМ-2022