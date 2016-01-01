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    Отбор ЧМ-2022. Уругвай пропустил четыре мяча от Бразилии, Аргентина победила Перу

    Завершились очередные матчи южноамериканского отбора ЧМ-2022.

    Бразилия разгромила Уругвай, забив четыре мяча. Дубль оформил нападающий «Лидса» Рафинья, форвард «ПСЖ» Неймар забил гол и отдал два ассиста.

    Для бразильцев эта победа стала десятой в 11 матчах отбора – они продолжают уверенно лидировать в таблице.

    Аргентина дома обыграла Перу (1:0). Единственный мяч на счету форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

    Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 12-й тур

    Бразилия – Уругвай – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Неймар, 10; 2:0 – Рафинья, 18; 3:0 – Рафинья, 58; 3:1 – Суарес, 77; 4:1 – Габриэль, 83

    Аргентина – Перу – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мартинес, 43.

    Чили – Венесуэла – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Пульгар, 18; 2:0 – Пульгар, 37; 3:0 – Бреретон, 73.

    Колумбия – Эквадор – 0:0

    Боливия – Парагвай – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Рамальо, 21; 2:0 – Вильярроэль, 53; 3:0 – Абрего, 84; 4:0 – Р. Фернандес, 90+4.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирная таблица отбора ЧМ-2022

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1877

      ItalianFootball 2 часа назад

      Что-то Парагвай совсем просел в последние годы.

      0
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      Рейтинг: +10

      d с 2 часа назад

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