Отбор ЧМ-2022. Уругвай пропустил четыре мяча от Бразилии, Аргентина победила Перу

Завершились очередные матчи южноамериканского отбора ЧМ-2022.
Бразилия разгромила Уругвай, забив четыре мяча. Дубль оформил нападающий «Лидса» Рафинья, форвард «ПСЖ» Неймар забил гол и отдал два ассиста.
Для бразильцев эта победа стала десятой в 11 матчах отбора – они продолжают уверенно лидировать в таблице.
Аргентина дома обыграла Перу (1:0). Единственный мяч на счету форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 12-й тур
Бразилия – Уругвай – 4:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Неймар, 10; 2:0 – Рафинья, 18; 3:0 – Рафинья, 58; 3:1 – Суарес, 77; 4:1 – Габриэль, 83
Голы: 1:0 – Мартинес, 43.
Голы: 1:0 – Пульгар, 18; 2:0 – Пульгар, 37; 3:0 – Бреретон, 73.
Боливия – Парагвай – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Рамальо, 21; 2:0 – Вильярроэль, 53; 3:0 – Абрего, 84; 4:0 – Р. Фернандес, 90+4.
Турнирная таблица отбора ЧМ-2022