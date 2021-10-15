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Аргентина - Перу

15.10.2021, Пятница, 02:30 мск Трансляция: Матч! Футбол 3 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 12 тур Аргентина - Перу
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
4 тур
18 ноября, среда 03:30 Перу 0:2 Аргентина
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
17 тур
6 октября, пятница 02:30 Аргентина 0:0 Перу
9 тур
7 октября, пятница 05:15 Перу 2:2 Аргентина
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
17 тур
12 октября, суббота 03:00 Аргентина 3:1 Перу
8 тур
12 сентября, среда 05:25 Перу 1:1 Аргентина
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 17 14 3 0 40:5 +35 45
2. Аргентина 17 11 6 0 27:8 +19 39
3. Уругвай 18 8 4 6 22:22 0 28
4. Эквадор 18 7 5 6 27:19 +8 26
5. Перу 18 7 3 8 19:22 -3 24
6. Колумбия 18 5 8 5 20:19 +1 23
7. Чили 18 5 4 9 19:26 -7 19
8. Парагвай 18 3 7 8 12:26 -14 16
9. Боливия 18 4 3 11 23:42 -19 15
10. Венесуэла 18 3 1 14 14:34 -20 10
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