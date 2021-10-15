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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Аргентина - Перу
Аргентина - Перу: обзор матча 15 октября 2021
Аргентина
15.10.2021, пятница, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 12 тур
1 : 0
Завершен
Перу
43'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Перу
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Д. Ло Чельсо
90'
+5
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Мартинес
85'
74'
Замена
Г. Коста
️️️️
Р. Гарсия
74'
Замена
У. Картахена
️️️️
Й. Йотун
Замена
Г. Родригес
️️️️
Л. Паредес
73'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
А. Ди Мария
73'
63'
Пенальти не реализован!
Й. Йотун
60'
Замена
Д. Фарфан
️️️️
Д. Лападула
45'
+2
Желтая карточка
Р. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Н. Молина
43'
41'
Желтая карточка
Й. Йотун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
26
Карлос Лора
ПЗ
23
Педро Акино
ЦП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
10
Кристиан Куэва
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
9
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
23
Эстебан Андрада
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
18
Гидо Родригес
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
21
Анхель Корреа
ПВ
0
Лукас Аларио
ЦФ
16
Хоакин Корреа
ЦФ
Перу
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
16
Габриэль Коста
ЛВ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
10
Джефферсон Фарфан
ЦФ
18
Сантьяго Орменьо
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Мартинес
8
Акунья
13
Ромеро
19
Отаменди
26
Молина
5
Паредес
7
Де Пауль
10
Месси
11
Ло Чельсо
11
Ди Мария
22
Мартинес
3-2-3-1-1
1
Галлезе
5
Самбрано
22
Калленс
19
Йотун
26
Лора
6
Трауко
23
Акино
10
Гонсалес
10
Куэва
24
Гарсия
9
Лападула
5
Паредес
18
Родригес
18
Родригес
5
Паредес
11
Ло Чельсо
14
Паласиос
14
Паласиос
11
Ло Чельсо
11
Ди Мария
15
Гонсалес
15
Гонсалес
11
Ди Мария
22
Мартинес
16
Корреа
16
Корреа
22
Мартинес
19
Йотун
16
Картахена
16
Картахена
19
Йотун
24
Гарсия
16
Коста
16
Коста
24
Гарсия
9
Лападула
10
Фарфан
10
Фарфан
9
Лападула
Остались в запасе
Аргентина
Перу
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
1
Франко Армани
ВР
23
Эстебан Андрада
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
21
Анхель Корреа
ПВ
0
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
18
Сантьяго Орменьо
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
1
Франко Армани
ВР
23
Эстебан Андрада
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
21
Анхель Корреа
ПВ
0
Лукас Аларио
ЦФ
Остались в запасе
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
18
Сантьяго Орменьо
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Аргентина - Перу
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Информация о матче
Где смотреть матч:
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