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Колумбия - Эквадор

15.10.2021, Пятница, 00:00 мск Трансляция: Матч ТВ Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 12 тур Колумбия - Эквадор
Кубок Америки 2021, группа B
1 тур
14 июня, понедельник 03:00 Колумбия 1:0 Эквадор
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
4 тур
18 ноября, среда 00:01 Эквадор 6:1 Колумбия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
14 тур
29 марта, среда 00:00 Эквадор 0:2 Колумбия
6 тур
29 марта, вторник 23:30 Колумбия 3:1 Эквадор
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
15 тур
7 сентября, суббота 00:30 Колумбия 1:0 Эквадор
6 тур
11 июня, понедельник 01:00 Эквадор 1:0 Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

26 марта, суббота 20:00 Эквадор 0:2 Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

9 октября, суббота 04:30 Эквадор 0:1 Колумбия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 17 14 3 0 40:5 +35 45
2. Аргентина 17 11 6 0 27:8 +19 39
3. Уругвай 18 8 4 6 22:22 0 28
4. Эквадор 18 7 5 6 27:19 +8 26
5. Перу 18 7 3 8 19:22 -3 24
6. Колумбия 18 5 8 5 20:19 +1 23
7. Чили 18 5 4 9 19:26 -7 19
8. Парагвай 18 3 7 8 12:26 -14 16
9. Боливия 18 4 3 11 23:42 -19 15
10. Венесуэла 18 3 1 14 14:34 -20 10
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