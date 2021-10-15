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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Колумбия - Эквадор
Колумбия - Эквадор: обзор матча 15 октября 2021
Колумбия
15.10.2021, пятница, 00:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 12 тур
0 : 0
Завершен
Эквадор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колумбия - Эквадор
90'
+5
Замена
Х. Арреага
️️️️
А. Пресиадо
90'
+3
Замена
Д. Паласиос
️️️️
А. Франко
77'
Желтая карточка
А. Мена
74'
Замена
А. Пресиадо
️️️️
А. Мена
Замена
Д. Муньос
️️️️
Х. Кинтеро
71'
Замена
Р. Мартинес
️️️️
Д. Сапата
71'
63'
Замена
Г. Плата
️️️️
Э. Валенсия
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Р. Борре
59'
Замена
Г. Куэльяр
️️️️
М. Урибе
59'
54'
Желтая карточка
П. Эступиньян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
7
Луис Диас
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
15
Матеус Урибе
ОП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
7
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
8
Карлос Груэсо
ЦП
15
Анхель Мена
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
1
Альдаир Кинтана
ВР
3
Стефан Медина
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
18
Луис Синистерра
ЛВ
18
Густаво Куэльяр
ОП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Йерсон Кандело
ЦП
19
Роджер Мартинес
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Эквадор
12
Мойзес Рамирес
ВР
12
Педро Ортис
ВР
18
Диего Паласиос
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
20
Себастьян Мендес
ОП
0
Fernando Gaibor
ЦП
9
Айртон Пресиадо
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
16
Йереми Сармиенто
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Оспина
17
Мохика
21
Куэста
20
Кинтеро
13
Мина
5
Барриос
15
Урибе
11
Куадрадо
7
Диас
7
Сапата
19
Борре
4-1-3-2
22
Домингес
17
Пресиадо
3
Хинкапе
2
Торрес
7
Эступиньян
23
Кайседо
8
Груэсо
15
Мена
21
Франко
13
Валенсия
11
Эстрада
15
Урибе
18
Куэльяр
18
Куэльяр
15
Урибе
20
Кинтеро
2
Муньос
2
Муньос
20
Кинтеро
7
Сапата
19
Мартинес
19
Мартинес
7
Сапата
19
Борре
9
Фалькао
9
Фалькао
19
Борре
13
Валенсия
19
Плата
19
Плата
13
Валенсия
21
Франко
18
Паласиос
18
Паласиос
21
Франко
Пресиадо
14
Арреага
14
Арреага
Пресиадо
15
Мена
9
Пресиадо
9
Пресиадо
15
Мена
Остались в запасе
Колумбия
Эквадор
12
Камило Варгас
ВР
1
Альдаир Кинтана
ВР
3
Стефан Медина
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
16
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Йерсон Кандело
ЦП
18
Луис Синистерра
ЛВ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
20
Себастьян Мендес
ОП
12
Мойзес Рамирес
ВР
12
Педро Ортис
ВР
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
0
Fernando Gaibor
ЦП
11
Брайан Ангуло
ЦФ
16
Йереми Сармиенто
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Остались в запасе
12
Камило Варгас
ВР
1
Альдаир Кинтана
ВР
3
Стефан Медина
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
16
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Йерсон Кандело
ЦП
18
Луис Синистерра
ЛВ
Остались в запасе
20
Себастьян Мендес
ОП
12
Мойзес Рамирес
ВР
12
Педро Ортис
ВР
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
0
Fernando Gaibor
ЦП
11
Брайан Ангуло
ЦФ
16
Йереми Сармиенто
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Главный тренер
Густаво Альфаро
Статистика матча Колумбия - Эквадор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
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