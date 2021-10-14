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    Глушаков может пропустить матч с «Ахматом»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рискует не сыграть с «Ахматом» в 11-м туре чемпионата России.

    О состоянии здоровья 34-летнего футболиста рассказал бывший министр спорта Московской области, а ныне депутат Госдумы Роман Терюшков.

    «Глушаков продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в сборной России. В матче с «Ахматом» Дениса точно не будет в стартовом составе.

    Возможно, он пропустит этот тур. Глушаков пока не присоединялся к тренировкам в общей группе. Он занимается индивидуально», – сказал Терюшков.

    • «Химки» примут «Ахмат» в воскресенье, 17 октября.
    • Начало матча – в 16.30 мск.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.10.2021 22:55
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