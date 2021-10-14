Глушаков может пропустить матч с «Ахматом»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рискует не сыграть с «Ахматом» в 11-м туре чемпионата России.
О состоянии здоровья 34-летнего футболиста рассказал бывший министр спорта Московской области, а ныне депутат Госдумы Роман Терюшков.
«Глушаков продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в сборной России. В матче с «Ахматом» Дениса точно не будет в стартовом составе.
Возможно, он пропустит этот тур. Глушаков пока не присоединялся к тренировкам в общей группе. Он занимается индивидуально», – сказал Терюшков.
- «Химки» примут «Ахмат» в воскресенье, 17 октября.
- Начало матча – в 16.30 мск.
Источник: «Спорт-Экспресс»