«ПСЖ» готов платить Холанду 38-42 миллиона в год. Норвежец – приоритет клуба на случай ухода Мбаппе

«ПСЖ» сделает форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда своей приоритетной трансферной целью на следующее лето, если клубу не удастся сохранить в составе Килиана Мбаппе.

По информации Foot Mercato, парижане готовы предложить 21-летнему футболисту контракт по схеме «2+1» с окладом от 38 до 42 миллионов евро в год без учета бонусов.

Это такие же условия, которые ранее предлагались Мбаппе, чье соглашение с парижанами истекает по окончании текущего сезона.

«ПСЖ» уже начал вести переговоры с агентом норвежца Мино Райолой. Однако пока неизвестно, захочет ли сам Холанд продолжать карьеру в Лиге 1.