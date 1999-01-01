Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    «ПСЖ» готов платить Холанду 38-42 миллиона в год. Норвежец – приоритет клуба на случай ухода Мбаппе

    «ПСЖ» сделает форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда своей приоритетной трансферной целью на следующее лето, если клубу не удастся сохранить в составе Килиана Мбаппе.

    По информации Foot Mercato, парижане готовы предложить 21-летнему футболисту контракт по схеме «2+1» с окладом от 38 до 42 миллионов евро в год без учета бонусов.

    Это такие же условия, которые ранее предлагались Мбаппе, чье соглашение с парижанами истекает по окончании текущего сезона.

    «ПСЖ» уже начал вести переговоры с агентом норвежца Мино Райолой. Однако пока неизвестно, захочет ли сам Холанд продолжать карьеру в Лиге 1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Foot Mercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:36
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      d c 50 минут назад

      Пpoгнозы футбольных матчей bet-org.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      Gasanov Хачик 1 час назад

      У ниво касичька на галаве! Па любому на бутылке сидеть любит и ссыт сидя питушара. Тёлка коньченая как неймар. Лучьшы мбапэ загарелава пацана аставьте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Alex Y 1 час назад

      Вместе с Мбаппе в Реале будут снова Галактикус)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13882

      KLIM777 1 час назад

      Полный бред. Губить карьеру в говне и выигрывать Лорьяны по 5-0.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53100

      portero 1 час назад

      За такие деньги, может появиться желание поиграть за ПСЖ...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90215
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67834
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru