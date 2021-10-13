Главные новости дня. Лигу 1 сократят до 18 команд, Гисдоль провел первую тренировку в «Локо»

Сборная Дании пивом отметила выход на ЧМ-2022

«Барса» согласовала пятилетний контракт с Педри. Отступные – 1 миллиард

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Рамос пропустит ближайшие матчи «ПСЖ». Он до сих пор не дебютировал за клуб

«Локомотив» опроверг информацию об уходе Рангника в «Ньюкасл»

Лигу 1 сократят до 18 клубов. В следующем сезоне из чемпионата вылетят 4 клуба

Дивеев пропустит из-за травмы 2-3 недели

Умяров выбыл на месяц из-за травмы голени. Он не сыграет с «Динамо», «Лестером» и «Зенитом»

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