RMC Sport: Лигу 1 сократят до 18 клубов. В следующем сезоне из чемпионата вылетят 4 клуба

Во Франции утвердили сокращение числа участников Лиги 1 с 20 до 18.
По информации RMC Sport, только «Метц» проголосовал против предложенной реформы. Таким образом, начиная с сезона-2023/24 в чемпионате Франции будут выступать 18 команд.
В следующем сезоне из Лиги 1 вылетят четыре команды, а в высший дивизион поднимутся два клуба.
- В сезоне-2020/21 чемпионом Франции стал «Лилль».
- В нынешнем чемпионате лидирует «ПСЖ».
- Парижский клуб выиграл 8 матчей на старте сезона, проиграв лишь однажды.
Источник: RMC Sport