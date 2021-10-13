RMC Sport: Лигу 1 сократят до 18 клубов. В следующем сезоне из чемпионата вылетят 4 клуба

Во Франции утвердили сокращение числа участников Лиги 1 с 20 до 18.

По информации RMC Sport, только «Метц» проголосовал против предложенной реформы. Таким образом, начиная с сезона-2023/24 в чемпионате Франции будут выступать 18 команд.

В следующем сезоне из Лиги 1 вылетят четыре команды, а в высший дивизион поднимутся два клуба.