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    RMC Sport: Лигу 1 сократят до 18 клубов. В следующем сезоне из чемпионата вылетят 4 клуба

    Во Франции утвердили сокращение числа участников Лиги 1 с 20 до 18.

    По информации RMC Sport, только «Метц» проголосовал против предложенной реформы. Таким образом, начиная с сезона-2023/24 в чемпионате Франции будут выступать 18 команд.

    В следующем сезоне из Лиги 1 вылетят четыре команды, а в высший дивизион поднимутся два клуба.

    • В сезоне-2020/21 чемпионом Франции стал «Лилль».
    • В нынешнем чемпионате лидирует «ПСЖ».
    • Парижский клуб выиграл 8 матчей на старте сезона, проиграв лишь однажды.

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    Источник: RMC Sport

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