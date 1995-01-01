Журналист Романо: «Барса» согласовала пятилетний контракт с Педри. Отступные – 1 миллиард

«Барселона» договорилась о продлении контракта с полузащитником Педри.

По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны уже согласовали контракт до июня 2026 года. Официально об этом объявят в ближайшее время.

В новом соглашении Педри с «Барселоной» будут прописаны отступные в размере 1 миллиарда евро.