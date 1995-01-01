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    Журналист Романо: «Барса» согласовала пятилетний контракт с Педри. Отступные – 1 миллиард

    «Барселона» договорилась о продлении контракта с полузащитником Педри.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны уже согласовали контракт до июня 2026 года. Официально об этом объявят в ближайшее время.

    В новом соглашении Педри с «Барселоной» будут прописаны отступные в размере 1 миллиарда евро.

    • 18-летний Педри – воспитанник «Барсы».
    • Он провел 73 матча в прошлом сезоне. Это рекордный показатель.
    • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 14:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +226

      Shotlandets86 7 минут назад

      Забавная командочка Путалона - единственная, кто завышает отступные до небес. Интересно, им кто-нибудь объяснил коммерческую составляющую этого понятия?

      0
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      Рейтинг: +41

      Tempos 20 минут назад

      П.е.д.р.и не воспитанник Барселоны...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2607

      ААМ 22 минуты назад

      Ничего себе. Стоит ли он таких денег, не уверен.

      0
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      Рейтинг: +3545

      FENIX-SL 1 час назад

      стараются набить ценник

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