Забавная командочка Путалона - единственная, кто завышает отступные до небес. Интересно, им кто-нибудь объяснил коммерческую составляющую этого понятия?
«Барселона» договорилась о продлении контракта с полузащитником Педри.
По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны уже согласовали контракт до июня 2026 года. Официально об этом объявят в ближайшее время.
В новом соглашении Педри с «Барселоной» будут прописаны отступные в размере 1 миллиарда евро.
- 18-летний Педри – воспитанник «Барсы».
- Он провел 73 матча в прошлом сезоне. Это рекордный показатель.
- Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.