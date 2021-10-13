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  • Бензема выиграл в голосовании читателей Marca за «Золотой мяч». Он опередил Месси на 1%

Бензема выиграл в голосовании читателей Marca за «Золотой мяч». Он опередил Месси на 1%

13 октября 2021, 15:58
17

Испанская газета Marca провела традиционный опрос среди читателей о том, кто должен получить «Золотой мяч» в 2021 году.

В голосовании победил нападающий «Реала» Карим Бензема. 33-летний француз набрал 38% голосов.

Бензема всего на один процент опередил форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. Третье место занял форвард «Баварии» Роберт Левандовски (14%).

Источник: Marca
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Месси Лионель Бензема Карим
Комментарии (17)
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Хейтер Аларм
1634130416
а за что ему давать золотой мяч? объясните
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Sancool
1634132673
Левандовски заслужил
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AZ
1634133868
Левандовски заслуживает ЗМ
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BRO_football
1634136518
Вышел из тени Роналду и стал лидером Реала. Молодец.
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Hektor 84
1634138311
Не понимаю за какие заслуги читатели газетенки наголосовали гному 2 место? И Бензема с чего на 1 месте? Ну тут уж бомее ясно газетенка та из Мадрида. Левандовски сильнее на данный момент!
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Oldtrafford83
1634139329
Бенз конечно трудяга и тащит мертвый Реал, но получить ЗМ должен Лёва, на крайний случай Жорж.
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Psih86
1634153729
Да здесь даже дураку понятно, Француз, игрок Реала, Перес кредит взял вот и подкинул денег. Да, сейчас хорошо играет, но ЗМ это даже не смешно. Игрок который в прошлом сезоне со своей командой просрали все, не может получить ЗМ. Чемпионат мимо, ЛЧ мимо, чемпион Европы мимо. В 30-и должен быть, но на этом всё, как говорится не его уровень!!!
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acor94
1634180766
Почему вы удивляетесь? Это же испанская газета. Конечно, они будут голосовать за игрока Ла Лиги. Карим действующий, а месси только только кончил играть за барсу.
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CSKA471
1634188499
Ну это абсолютно ничего не значит, а победит Жоржиньо
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Benifacto
1634192579
МЮЛЛЕРУ!!!че все его игнорят то? ну корявый да но ппц какой) а так Лёва конечно...Бенз это таки 50 на 50....и то что выдал удачный отрезок говорит только о том что будет спад.....
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