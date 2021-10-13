Бензема выиграл в голосовании читателей Marca за «Золотой мяч». Он опередил Месси на 1%

Испанская газета Marca провела традиционный опрос среди читателей о том, кто должен получить «Золотой мяч» в 2021 году.
В голосовании победил нападающий «Реала» Карим Бензема. 33-летний француз набрал 38% голосов.
Бензема всего на один процент опередил форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. Третье место занял форвард «Баварии» Роберт Левандовски (14%).
- Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду набрал 4% голосов.
- За хавбека «Челси» Жоржиньо проголосовали 3% опрошенных.
- Н'голо Канте из «Челси» получил 2% голосов.
Источник: Marca