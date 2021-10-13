Бензема выиграл в голосовании читателей Marca за «Золотой мяч». Он опередил Месси на 1%

Испанская газета Marca провела традиционный опрос среди читателей о том, кто должен получить «Золотой мяч» в 2021 году.

В голосовании победил нападающий «Реала» Карим Бензема. 33-летний француз набрал 38% голосов.

Бензема всего на один процент опередил форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. Третье место занял форвард «Баварии» Роберт Левандовски (14%).