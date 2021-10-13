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    Бензема выиграл в голосовании читателей Marca за «Золотой мяч». Он опередил Месси на 1%

    Испанская газета Marca провела традиционный опрос среди читателей о том, кто должен получить «Золотой мяч» в 2021 году.

    В голосовании победил нападающий «Реала» Карим Бензема. 33-летний француз набрал 38% голосов.

    Бензема всего на один процент опередил форварда «ПСЖ» Лионеля Месси. Третье место занял форвард «Баварии» Роберт Левандовски (14%).

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +180

      Sancool 37 секунд назад

      Левандовски заслужил

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      Рейтинг: +21772

      bset 24 минуты назад

      Отдайте уже Леве "Золотой мяч"

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      Рейтинг: +1259

      Хейтер Аларм 38 минут назад

      а за что ему давать золотой мяч? объясните

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      Рейтинг: +1995

      acor94 > Хейтер Аларм 3 минуты назад

      За то что он угнетённый алжирец, которого унажал белый тренер и целых 5 лет не вызывал в сборную. Современному миру нужны сильные личности, которые прошли адский путь от низов до вершин.

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