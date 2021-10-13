Карпин: «Из номера Черчесова сделали массажную комнату? Я не знал, что это был его кабинет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему сделал массажную комнату на базе в Новогорске из кабинета бывшего тренера сборной Станислава Черчесова.

– Вы не захотели жить в том же номере, где жил Черчесов, и сделали там массажный кабинет. Это правда?

– Это ровно то же самое, что «а на вас давление Марибор оказывает?» Мне вообще по барабану. Знал, что сборная России проиграла Словении, а в каком городе – вообще без понятия. А для всех это шок – как это я не знаю, что именно в Мариборе!

То же самое по номеру в Новогорске. Кто-то написал «из номера Черчесова сделали массажную комнату». Массажную комнату сделали на третьем этаже. В этом номере – потому что он большой и рядом с комнатами медицинского штаба, докторов. Вот и всe.

– Чей это был номер до этого, не знали?

– В тот момент я не знал. Я говорю: «Где доктора?» – «Здесь, здесь и здесь». «Есть большой номер рядом?» – «Да». «Какой?» – «Вот этот». «Окей, мебель убираем, делаем здесь массажную и физиотерапевтическую комнаты». Всe. Потом оказалось, что там жил Черчесов.

Карпин принял сборную летом.

При нем команда выиграл 4 матча и 1 раз сыграла вничью.

Карпин вывел сборную России как минимум в стыковые матчи за место на ЧМ-2022.

Карпин: «Капитанскую повязку нужно отменять. Это просто тряпочка, она ничего не дает. Джикия что с ней пихает, что без»

Карпин: «Какие у меня рычаги по Дзюбе? В клубе он деньги получает, в сборной – нет. Не хочет быть в сборной – и не надо»

Карпин: «Смолов сказал, что повзрослел. Я спросил: «Слово даешь, «на мужика»?»