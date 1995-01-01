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    Карпин: «Из номера Черчесова сделали массажную комнату? Я не знал, что это был его кабинет»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему сделал массажную комнату на базе в Новогорске из кабинета бывшего тренера сборной Станислава Черчесова.

    – Вы не захотели жить в том же номере, где жил Черчесов, и сделали там массажный кабинет. Это правда?

    – Это ровно то же самое, что «а на вас давление Марибор оказывает?» Мне вообще по барабану. Знал, что сборная России проиграла Словении, а в каком городе – вообще без понятия. А для всех это шок – как это я не знаю, что именно в Мариборе!

    То же самое по номеру в Новогорске. Кто-то написал «из номера Черчесова сделали массажную комнату». Массажную комнату сделали на третьем этаже. В этом номере – потому что он большой и рядом с комнатами медицинского штаба, докторов. Вот и всe.

    – Чей это был номер до этого, не знали?

    – В тот момент я не знал. Я говорю: «Где доктора?» – «Здесь, здесь и здесь». «Есть большой номер рядом?» – «Да». «Какой?» – «Вот этот». «Окей, мебель убираем, делаем здесь массажную и физиотерапевтическую комнаты». Всe. Потом оказалось, что там жил Черчесов.

    • Карпин принял сборную летом.
    • При нем команда выиграл 4 матча и 1 раз сыграла вничью.
    • Карпин вывел сборную России как минимум в стыковые матчи за место на ЧМ-2022.

    Карпин: «Капитанскую повязку нужно отменять. Это просто тряпочка, она ничего не дает. Джикия что с ней пихает, что без»

    Карпин: «Какие у меня рычаги по Дзюбе? В клубе он деньги получает, в сборной – нет. Не хочет быть в сборной – и не надо»

    Карпин: «Смолов сказал, что повзрослел. Я спросил: «Слово даешь, «на мужика»?»

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    Источник: «Чемпионат»

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