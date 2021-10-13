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  • Карпин: «Из номера Черчесова сделали массажную комнату? Я не знал, что это был его кабинет»

Карпин: «Из номера Черчесова сделали массажную комнату? Я не знал, что это был его кабинет»

13 октября 2021, 16:24
17

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему сделал массажную комнату на базе в Новогорске из кабинета бывшего тренера сборной Станислава Черчесова.

– Вы не захотели жить в том же номере, где жил Черчесов, и сделали там массажный кабинет. Это правда?

– Это ровно то же самое, что «а на вас давление Марибор оказывает?» Мне вообще по барабану. Знал, что сборная России проиграла Словении, а в каком городе – вообще без понятия. А для всех это шок – как это я не знаю, что именно в Мариборе!

То же самое по номеру в Новогорске. Кто-то написал «из номера Черчесова сделали массажную комнату». Массажную комнату сделали на третьем этаже. В этом номере – потому что он большой и рядом с комнатами медицинского штаба, докторов. Вот и всe.

– Чей это был номер до этого, не знали?

– В тот момент я не знал. Я говорю: «Где доктора?» – «Здесь, здесь и здесь». «Есть большой номер рядом?» – «Да». «Какой?» – «Вот этот». «Окей, мебель убираем, делаем здесь массажную и физиотерапевтическую комнаты». Всe. Потом оказалось, что там жил Черчесов.

  • Карпин принял сборную летом.
  • При нем команда выиграл 4 матча и 1 раз сыграла вничью.
  • Карпин вывел сборную России как минимум в стыковые матчи за место на ЧМ-2022.

Карпин: «Капитанскую повязку нужно отменять. Это просто тряпочка, она ничего не дает. Джикия что с ней пихает, что без»

Карпин: «Какие у меня рычаги по Дзюбе? В клубе он деньги получает, в сборной – нет. Не хочет быть в сборной – и не надо»

Карпин: «Смолов сказал, что повзрослел. Я спросил: «Слово даешь, «на мужика»?»

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Черчесов Станислав Карпин Валерий
Комментарии (17)
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Guinnesss
1634133347
Хахаха кайф, Валера топ!
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ArReal
1634134069
Естественно Стасик жил на третьем этаже в самом большом номере! КТО Ж СОМНЕВАЕТСЯ В ЕГО ЭГО?)
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BRO_football
1634136334
А чё, до Карпина массажной комнаты не было на базе в Новогорске? Или чем ему не понравилось предыдущее её расположение? Карпин хернёй какой-то занимается. Лучше бы о футболе думал.
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semm
1634136760
Карпин в курилке всех принимает, зачем ему кабинет
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Блямба
1634137395
Сказал,-что думал,в этом весь Карпин. А что,там надо было квартиру-музей открыть? Оставьте в покое человека,который хоть что-то делает,и делает это не без успеха.
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NewLife
1634137454
Лишил зюбу его приемной в новогорске)
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Hektor 84
1634137974
А что в этом кабинете не висел на стене портрет полевого командира и гос служащего чабана? ))) Валера мужик!
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Вомбат
1634138312
Одно интервью с чемпионата раздербанили и подают как десять разных новостей.
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ЮНик
1634140880
У выдающегося тренера и номер должен быть выдающийся. Как же замечательно, что этого космического- комического Стаса вернули на землю! Классно его троллит Валера!
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житель СПб
1634143922
А эту "новость" вообще надо обсуждать?
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