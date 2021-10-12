«Мощные голы, уверенная игра в обороне». «Спартак» выложил видео в честь дня рождения Жиго

Защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго исполнилось 28 лет. Москвичи подготовили видео по этому поводу.
«Мощные голы, уверенная игра в обороне и своевременные подключения к атакам. Это всe про сегодняшнего именинника – Самуэля Жиго!» – написал клуб.
- Француз играет в России с 2018 года.
- В текущем сезоне РПЛ у него 10 матчей, голевой пас.
- Жиго – лидер сезона РПЛ по проценту выигранных единоборств (80%, 90 из 112).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Спартака»