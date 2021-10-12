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    «Мощные голы, уверенная игра в обороне». «Спартак» выложил видео в честь дня рождения Жиго

    Защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго исполнилось 28 лет. Москвичи подготовили видео по этому поводу.

    «Мощные голы, уверенная игра в обороне и своевременные подключения к атакам. Это всe про сегодняшнего именинника – Самуэля Жиго!» – написал клуб.

    • Француз играет в России с 2018 года.
    • В текущем сезоне РПЛ у него 10 матчей, голевой пас.
    • Жиго – лидер сезона РПЛ по проценту выигранных единоборств (80%, 90 из 112).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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