«Мощные голы, уверенная игра в обороне». «Спартак» выложил видео в честь дня рождения Жиго

Защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго исполнилось 28 лет. Москвичи подготовили видео по этому поводу.

«Мощные голы, уверенная игра в обороне и своевременные подключения к атакам. Это всe про сегодняшнего именинника – Самуэля Жиго!» – написал клуб.

Француз играет в России с 2018 года.

В текущем сезоне РПЛ у него 10 матчей, голевой пас.

Жиго – лидер сезона РПЛ по проценту выигранных единоборств (80%, 90 из 112).