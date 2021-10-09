Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Тотти: «Сомневаюсь, что я был прав, отказав «Реалу»

    Бывший форвард «Ромы» Франческо Тотти допускает, что ему по ходу карьеры стоило перейти в «Реал». В действительности же итальянец выступал только за римлян.

    «Реал» был единственной командой, ради которой я был готов покинуть «Рому». Опыт в другой стране мог бы подойти всем: мне, моей семье.

    Конечно, оглядываясь назад и думая, стоило ли говорить «нет» «Реалу», некоторые сомнения у меня остаются», – сказал Тотти.

    • Итальянец играл за «Рому» с 1992 по 2017 год.
    • С 2017 по 2019 года он был директором клуба.
    • Тотти – чемпион мира 2006 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90076
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67743
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru