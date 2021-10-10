Тотти: «Сомневаюсь, что я был прав, отказав «Реалу»

Бывший форвард «Ромы» Франческо Тотти допускает, что ему по ходу карьеры стоило перейти в «Реал». В действительности же итальянец выступал только за римлян.
«Реал» был единственной командой, ради которой я был готов покинуть «Рому». Опыт в другой стране мог бы подойти всем: мне, моей семье.
Конечно, оглядываясь назад и думая, стоило ли говорить «нет» «Реалу», некоторые сомнения у меня остаются», – сказал Тотти.
- Итальянец играл за «Рому» с 1992 по 2017 год.
- С 2017 по 2019 года он был директором клуба.
- Тотти – чемпион мира 2006 года.
Источник: AS