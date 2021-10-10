Главные новости дня. Ларссон может перейти из «Спартака» в «Фиорентину», «Ньюкасл» планирует пригласить Рангника

«Фиорентина» рассматривает Ларссона как замену Влаховичу.

Дюков: «Дзюба мог бы и помочь сборной, он набрал хорошую форму».

Орлов: «Карпин и Дзюба должны все свои эгоистичные проявления выкинуть к чeртовой матери».

Малиновский: «Миранчуку помогает вся «Аталанта». Он очень застенчивый».

Товарищеский матч. «Рубин» проиграл «Краснодару», у казанцев 1 победа в последних 10 встречах.

Месси: «Думал, новый контракт с «Барселоной» улажен и не хватает только моей подписи. Но мне сказали, что соглашение невозможно».

Рангник может уйти из «Локомотива» в «Ньюкасл».

Отбор ЧМ-2022. Украина победила в гостях Финляндию и вернулась на второе место в группе.

Яровинский: «Есть слухи, что Дзагоев и Кокорин старше своего записанного возраста».

Дюпин не полетит в Словению по решению тренеров сборной России.