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  • Главные новости дня. Ларссон может перейти из «Спартака» в «Фиорентину», «Ньюкасл» планирует пригласить Рангника

Главные новости дня. Ларссон может перейти из «Спартака» в «Фиорентину», «Ньюкасл» планирует пригласить Рангника

10 октября 2021, 00:48
3

«Фиорентина» рассматривает Ларссона как замену Влаховичу.

Дюков: «Дзюба мог бы и помочь сборной, он набрал хорошую форму».

Орлов: «Карпин и Дзюба должны все свои эгоистичные проявления выкинуть к чeртовой матери».

Малиновский: «Миранчуку помогает вся «Аталанта». Он очень застенчивый».

Товарищеский матч. «Рубин» проиграл «Краснодару», у казанцев 1 победа в последних 10 встречах.

Месси: «Думал, новый контракт с «Барселоной» улажен и не хватает только моей подписи. Но мне сказали, что соглашение невозможно».

Рангник может уйти из «Локомотива» в «Ньюкасл».

Отбор ЧМ-2022. Украина победила в гостях Финляндию и вернулась на второе место в группе.

Яровинский: «Есть слухи, что Дзагоев и Кокорин старше своего записанного возраста».

Дюпин не полетит в Словению по решению тренеров сборной России.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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Томик
1633838089
Из "Спартака" в "Фиорентину"?? Троллят!
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Отжогин
1633848964
Фиалки, обжегшись на Кокоше, ДОЛГО будут присматриваться к любому предложению от "Спартака".
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Вомбат
1633850910
Первая новость -- явный фейк. Вторая и третья новости -- ни о чем. О ноябрьском сборе Дзюба и Карпин еще не говорили, а на октябрьский список давно составлен, и матч играется завтра. Про Рангника забавно -- неужели шейхам больше пригласит некого?
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