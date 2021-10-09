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    Месси: «Думал, новый контракт с «Барселоной» улажен и не хватает только моей подписи. Но мне сказали, что соглашение невозможно»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси раскрыл обстоятельства летнего ухода из «Барселоны». С аргентинцем не продлили контракт.

    «После Кубка Америки я думал, что контракт улажен и не хватает только моей подписи. Я собирался его подписать. Однако, когда я вернулся в Барселону, мне сказали, что контракт невозможен и я должен искать новый клуб. «Барселона» не смогла позволить себе подписать новое соглашение со мной.

    Я с трудом принял это. Моей семье пришлось покинуть свой дом, порядок вещей изменился», – сказал Месси.

    • Месси подписал контракт с «ПСЖ» на 2 года.
    • В 5 матчах за французский клуб он забил 1 гол.
    • До этого Месси всю карьеру проводил в «Барселоне».

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    Источник: CNN

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +498

      Aleksey! 1 час назад

      Ааааааа. Так ты ещё и не сам ушёл) пригрел ж…пу. А теперь сразу видно, каков ты реальный игрок в новом то клубе.

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