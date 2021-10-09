Месси: «Думал, новый контракт с «Барселоной» улажен и не хватает только моей подписи. Но мне сказали, что соглашение невозможно»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси раскрыл обстоятельства летнего ухода из «Барселоны». С аргентинцем не продлили контракт.

«После Кубка Америки я думал, что контракт улажен и не хватает только моей подписи. Я собирался его подписать. Однако, когда я вернулся в Барселону, мне сказали, что контракт невозможен и я должен искать новый клуб. «Барселона» не смогла позволить себе подписать новое соглашение со мной.

Я с трудом принял это. Моей семье пришлось покинуть свой дом, порядок вещей изменился», – сказал Месси.

Месси подписал контракт с «ПСЖ» на 2 года.

В 5 матчах за французский клуб он забил 1 гол.

До этого Месси всю карьеру проводил в «Барселоне».

Лапорта: «Вложения в Месси могли поставить «Барселону» под угрозу. Клуб превыше него»