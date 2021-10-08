Лапорта: «Вложения в Месси могли поставить «Барселону» под угрозу. Клуб превыше него»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, почему нападающий Лионель Месси покинул клуб этим летом.

«С Месси мы не вписывались в финансовый фэйр-плей. Не было возможности втиснуть его контракт в расходы на оплату труда. Не было запаса средств, чтобы оставить его.

Исходя из аудита, вложения в Месси могли поставить клуб под угрозу. «Барселона» превыше Месси и всех остальных», – сказал Лапорта.