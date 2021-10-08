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    Лапорта: «Вложения в Месси могли поставить «Барселону» под угрозу. Клуб превыше него»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, почему нападающий Лионель Месси покинул клуб этим летом.

    «С Месси мы не вписывались в финансовый фэйр-плей. Не было возможности втиснуть его контракт в расходы на оплату труда. Не было запаса средств, чтобы оставить его.

    Исходя из аудита, вложения в Месси могли поставить клуб под угрозу. «Барселона» превыше Месси и всех остальных», – сказал Лапорта.

    • «Барселона» летом не стала продлевать контракт с игроком.
    • Месси подписал контракт с «ПСЖ» на два года.
    • В 5 матчах за французский клуб он забил 1 гол.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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