Лапорта: «Вложения в Месси могли поставить «Барселону» под угрозу. Клуб превыше него»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, почему нападающий Лионель Месси покинул клуб этим летом.
«С Месси мы не вписывались в финансовый фэйр-плей. Не было возможности втиснуть его контракт в расходы на оплату труда. Не было запаса средств, чтобы оставить его.
Исходя из аудита, вложения в Месси могли поставить клуб под угрозу. «Барселона» превыше Месси и всех остальных», – сказал Лапорта.
- «Барселона» летом не стала продлевать контракт с игроком.
- Месси подписал контракт с «ПСЖ» на два года.
- В 5 матчах за французский клуб он забил 1 гол.
Источник: Marca