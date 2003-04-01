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    Малиновский: «Миранчуку помогает вся «Аталанта». Он очень застенчивый»

    Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский высказался о партнере Алексее Миранчуке. Россиянин стеснителен в коллективе.

    «Миранчук – хороший, очень застенчивый парень. Ему помогает вся «Аталанта». Начинать в Италии, особенно в этом клубе, непросто. Здесь 15-16 футболистов высокого уровня», – считает Малиновский.

    • В текущем сезоне Миранчук поучаствовал в 5 матчах «Аталанты» и сделал 1 ассист.
    • В 4 последних встречах он на поле не появлялся.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

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    Источник: Tutto Atalanta

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +105

      Форвард 79 33 минуты назад

      Так не взначай лохом назвал)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      БОМЖАРНИК 37 минут назад

      А Дзюба не чего не стесняется особенно Иранца в раздевалке)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3961

      Semenycch 1 час назад

      Ну все, затравят хохла на родине за добрые слова о русском.

      0
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      Рейтинг: +10104

      Cleaner 1 час назад

      Миранчук стесняется ГОЛЫ забивать???

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