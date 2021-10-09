Малиновский: «Миранчуку помогает вся «Аталанта». Он очень застенчивый»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский высказался о партнере Алексее Миранчуке. Россиянин стеснителен в коллективе.

«Миранчук – хороший, очень застенчивый парень. Ему помогает вся «Аталанта». Начинать в Италии, особенно в этом клубе, непросто. Здесь 15-16 футболистов высокого уровня», – считает Малиновский.