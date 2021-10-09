Малиновский: «Миранчуку помогает вся «Аталанта». Он очень застенчивый»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский высказался о партнере Алексее Миранчуке. Россиянин стеснителен в коллективе.
«Миранчук – хороший, очень застенчивый парень. Ему помогает вся «Аталанта». Начинать в Италии, особенно в этом клубе, непросто. Здесь 15-16 футболистов высокого уровня», – считает Малиновский.
- В текущем сезоне Миранчук поучаствовал в 5 матчах «Аталанты» и сделал 1 ассист.
- В 4 последних встречах он на поле не появлялся.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.
Источник: Tutto Atalanta