Валлийский тренер ЦСКА Морганс стал доцентом Сеченовского университета. Это первый случай в истории РПЛ

Райланд Морганс, тренер ЦСКА, стал доцентом кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Института клинической медицины Сеченовского университета. Валлиец будет совмещать работу в клубе и в научном учреждении.

«Это первый случай в истории российского футбола, что лишний раз подтверждает высокий уровень квалификации специалиста из Уэльса, который на протяжении многих лет активно занимался научной деятельностью, связанной с элитным футболом.

Морганс является автором более чем 45 статей, опубликованных в ведущих журналах, и до приезда в Россию активно сотрудничал с крупными британскими университетами», – написал клуб.