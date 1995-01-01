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    Валлийский тренер ЦСКА Морганс стал доцентом Сеченовского университета. Это первый случай в истории РПЛ

    Райланд Морганс, тренер ЦСКА, стал доцентом кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Института клинической медицины Сеченовского университета. Валлиец будет совмещать работу в клубе и в научном учреждении.

    «Это первый случай в истории российского футбола, что лишний раз подтверждает высокий уровень квалификации специалиста из Уэльса, который на протяжении многих лет активно занимался научной деятельностью, связанной с элитным футболом.

    Морганс является автором более чем 45 статей, опубликованных в ведущих журналах, и до приезда в Россию активно сотрудничал с крупными британскими университетами», – написал клуб.

    • Морганс до работы в ЦСКА тренировал в нескольких клубах АПЛ.
    • ЦСКА идет в РПЛ 6-м.
    • Следующий соперник – «Урал» (17 октября).

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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