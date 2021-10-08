«Химки»: «О сроках восстановления Глушакова можно будет говорить на следующей неделе»

Пресс-служба «Химок» опубликовала комментарий по поводу травмы полузащитника Дениса Глушакова.

«Денис вернулся в расположение клуба. После проведенной диагностики у него выявлено мышечное микроповреждение. На днях он начнет тренировки по индивидуальной программе.

Повреждение незначительное, но ближайший товарищеский матч против тульского «Арсенала» он пропустит. О сроках восстановления можно будет говорить на следующей неделе», – сообщили в подмосковном клубе.