«Химки»: «О сроках восстановления Глушакова можно будет говорить на следующей неделе»

Пресс-служба «Химок» опубликовала комментарий по поводу травмы полузащитника Дениса Глушакова.
«Денис вернулся в расположение клуба. После проведенной диагностики у него выявлено мышечное микроповреждение. На днях он начнет тренировки по индивидуальной программе.
Повреждение незначительное, но ближайший товарищеский матч против тульского «Арсенала» он пропустит. О сроках восстановления можно будет говорить на следующей неделе», – сообщили в подмосковном клубе.
- У Глушакова выявлено микроповреждение задней поверхности бедра.
- 34-летний хавбек был вызван в сборную России впервые с марта 2018 года, однако позднее из-за травмы его исключили из заявки.
Источник: ТАСС