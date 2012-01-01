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    «Химки»: «О сроках восстановления Глушакова можно будет говорить на следующей неделе»

    Пресс-служба «Химок» опубликовала комментарий по поводу травмы полузащитника Дениса Глушакова.

    «Денис вернулся в расположение клуба. После проведенной диагностики у него выявлено мышечное микроповреждение. На днях он начнет тренировки по индивидуальной программе.

    Повреждение незначительное, но ближайший товарищеский матч против тульского «Арсенала» он пропустит. О сроках восстановления можно будет говорить на следующей неделе», – сообщили в подмосковном клубе.

    • У Глушакова выявлено микроповреждение задней поверхности бедра.
    • 34-летний хавбек был вызван в сборную России впервые с марта 2018 года, однако позднее из-за травмы его исключили из заявки.

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    Источник: ТАСС

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