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    Семак: «Думаю, у сборной России прекрасные шансы в матче со Словакией»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры седьмого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Словакии.

    «Думаю, у сборной России прекрасные шансы в матче со Словакией. Играем дома, при поддержке своих болельщиков. Ждем хорошего результата.

    Пока для сборной все складывается нормально, думаю, дальше все должно развиваться в том же контексте. Будем переживать и болеть за сборную и за то, чтобы травмы помимо всего прочего миновали ребят.

    И естественно, чтобы по итогам этой сессии они вернулись из сборной с хорошим настроением», – сказал Семак.

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    Источник: «Матч ТВ»

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