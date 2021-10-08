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  • Семак: «Думаю, у сборной России прекрасные шансы в матче со Словакией»

Семак: «Думаю, у сборной России прекрасные шансы в матче со Словакией»

8 октября 2021, 17:34
11

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры седьмого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Словакии.

«Думаю, у сборной России прекрасные шансы в матче со Словакией. Играем дома, при поддержке своих болельщиков. Ждем хорошего результата.

Пока для сборной все складывается нормально, думаю, дальше все должно развиваться в том же контексте. Будем переживать и болеть за сборную и за то, чтобы травмы помимо всего прочего миновали ребят.

И естественно, чтобы по итогам этой сессии они вернулись из сборной с хорошим настроением», – сказал Семак.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Словакия Зенит Семак Сергей
Комментарии (11)
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paracetamol
1633709237
Кузя забьет!
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ySS
1633710612
Не разделяю оптимизма, матчи простыми не представляются
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portero
1633710789
Ну у меня не слишком оптимистичное настроение, народ пачками выбывает из сборной, большие сомнения что будет что-то толковое. Если только подфартит с голом... Похоже у Валеры собственная крутость выше всего, дай бог если ошибаюсь...
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моэм
1633715574
Тут Серёжа ляпнул возможно по незнанию , он же не идиот , чтобы зная что Карпин перед этой игрой фактически потерял полный состав , даже соответствующий его схеме 4-3-3 ... Думаю Валера попал в очень тяжёлую ситуацию , сыграв "с листа" 3 матча и кое что "наиграв" с одним составом , ему придётся опять играть "с листа" в ответственнейших матчах , где надо не только сыграть хорошо , но и обязательно уметь "показывать зубы" , если понадобится , а это понадобится...в реальность такова , что 2 ничьи , будет неплохим результатом , к тому же в этом случае "обломятся" и мы и ближайшие конкуренты...но и в это случае , Россия то что называется "отскочит"...ну а победа , на фоне огромнейших кадровых потерь, а значит отсутствия элементарной сыгранности , наигранных и обкатанных схем , представляется маловероятной....но мы верим...ведь в Россию можно только верить.
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житель СПб
1633716173
Считаю, что перед матчами такими, как в избирательном праве, неплохо бы вводить день тишины... А после матча - хоть сутки говорите!
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Plyash
1633717162
Георгиевич,удачи тебе сегодня с твоими парнями.
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