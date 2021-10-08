Семак: «Думаю, у сборной России прекрасные шансы в матче со Словакией»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от игры седьмого тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Словакии.

«Думаю, у сборной России прекрасные шансы в матче со Словакией. Играем дома, при поддержке своих болельщиков. Ждем хорошего результата.

Пока для сборной все складывается нормально, думаю, дальше все должно развиваться в том же контексте. Будем переживать и болеть за сборную и за то, чтобы травмы помимо всего прочего миновали ребят.

И естественно, чтобы по итогам этой сессии они вернулись из сборной с хорошим настроением», – сказал Семак.