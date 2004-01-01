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    Григорьянц: «Установили, что Азмун был первым на мяче. Оснований для дополнительной дисквалификации не нашли»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему комитет не стал накладывать дополнительные санкции на нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, получившего прямую красную карточку за удар ногой в живот вратарю Сослану Джанаеву в матче с «Сочи» (1:2).

    26-летний иранец пропустит один матч РПЛ и сможет сыграть со «Спартаком» в 12-м туре.

    — Как квалифицируются действия Азмуна в том эпизоде?

    — Как грубая игра, которая повлекла за собой дисциплинарное взыскание на поле. Повторюсь, ЭСК посчитала, что арбитр поступил правильно. А дальше уже КДК рассматривал вопрос возможного применения дополнительной дисквалификации. Мы для этого оснований не нашли.

    — Как видит эпизод сам Азмун?

    — Он принес извинения Джанаеву. Азмун считает, что играл в мяч. Кстати, когда мы исследовали видеповторы эпизода, установили, что Азмун был первым на мяче. А дальше уже было встречное движение Джанаева к Азмуну. Это была борьба за мяч двух футболистов.

    — В чем тогда виноват Азмун?

    — Мы получили заключение ЭСК. Не имею права раскрывать всех деталей. Кроме того, мы имеем на руках только результативную часть. Могу лишь предположить, что там посчитали, что со стороны Азмуна была грубая игра.

    В данном случае члены КДК пришли к выводу, что дисквалификация на одну игру — вполне достаточное наказание.

    • Азмун пропустит матч 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».
    • Иранец забил 5 голов в 9 матчах этого сезона РПЛ.

    «Зенит»: «Рассчитывали на отмену красной карточки Азмуна»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2667

      Masteralex 31 минуту назад

      какая разница каким он был на мяче, в мяч-то не попал, а во вратаря попал и убирать ногу при стыке даже не собирался, опасная игра, которая к тому же была во вратарской площадке, где вратарь вроде как чуть больше прав чем полевые, и эта игра могла привести к серьёзной травме, ногу задирал высоко, могло и в лицо прилететь, 2 матча минимум + ещё 2 матча за то, что начал на арбитра прыгать после карточки

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      Рейтинг: +25462

      пьяныйхоровод > Masteralex 5 минут назад

      Алё , в 17-м году наши товорняк гоняли с Испанией , там Лунтику коленом в щи прилетело от Морено . Итог : у Лунёва сотряс (сразу в больницу увезли) , а испанцу даже жёлтой не показали . А это ( на минуту ) товарищеский матч , в котором грубости вообще не должно быть .

      0
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      Рейтинг: +13569

      paracetamol 1 час назад

      Если Азмун был первым на мяче, то и удаления не было. Дисквалифицировать судью и ВАР на год!

      1
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      Рейтинг: +332

      Снег 1 час назад

      ССЫКУНЫ из КДК. Вы так ссыте , что не будете получать денег от Газпрома?

      2
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      Рейтинг: +6173

      Томик 1 час назад

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