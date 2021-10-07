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  • Григорьянц: «Установили, что Азмун был первым на мяче. Оснований для дополнительной дисквалификации не нашли»

Григорьянц: «Установили, что Азмун был первым на мяче. Оснований для дополнительной дисквалификации не нашли»

7 октября 2021, 18:59
22

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, почему комитет не стал накладывать дополнительные санкции на нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, получившего прямую красную карточку за удар ногой в живот вратарю Сослану Джанаеву в матче с «Сочи» (1:2).

26-летний иранец пропустит один матч РПЛ и сможет сыграть со «Спартаком» в 12-м туре.

— Как квалифицируются действия Азмуна в том эпизоде?

— Как грубая игра, которая повлекла за собой дисциплинарное взыскание на поле. Повторюсь, ЭСК посчитала, что арбитр поступил правильно. А дальше уже КДК рассматривал вопрос возможного применения дополнительной дисквалификации. Мы для этого оснований не нашли.

— Как видит эпизод сам Азмун?

— Он принес извинения Джанаеву. Азмун считает, что играл в мяч. Кстати, когда мы исследовали видеповторы эпизода, установили, что Азмун был первым на мяче. А дальше уже было встречное движение Джанаева к Азмуну. Это была борьба за мяч двух футболистов.

— В чем тогда виноват Азмун?

— Мы получили заключение ЭСК. Не имею права раскрывать всех деталей. Кроме того, мы имеем на руках только результативную часть. Могу лишь предположить, что там посчитали, что со стороны Азмуна была грубая игра.

В данном случае члены КДК пришли к выводу, что дисквалификация на одну игру — вполне достаточное наказание.

  • Азмун пропустит матч 11-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом».
  • Иранец забил 5 голов в 9 матчах этого сезона РПЛ.

«Зенит»: «Рассчитывали на отмену красной карточки Азмуна»

«Удивились бы другому решению». «Спартак» – об одном матче дисквалификации для Азмуна

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Азмун Сердар
Комментарии (22)
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Снег
1633627522
ССЫКУНЫ из КДК. Вы так ссыте , что не будете получать денег от Газпрома?
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paracetamol
1633627576
Если Азмун был первым на мяче, то и удаления не было. Дисквалифицировать судью и ВАР на год!
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Masteralex
1633629541
какая разница каким он был на мяче, в мяч-то не попал, а во вратаря попал и убирать ногу при стыке даже не собирался, опасная игра, которая к тому же была во вратарской площадке, где вратарь вроде как чуть больше прав чем полевые, и эта игра могла привести к серьёзной травме, ногу задирал высоко, могло и в лицо прилететь, 2 матча минимум + ещё 2 матча за то, что начал на арбитра прыгать после карточки
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Ганнибал Лектор
1633631910
Азмун был первым на мяче, поэтому мы не понимаем, за что красная, но судья прав. В этом весь наш футбол - бессмысленный и беспощадный
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portero
1633632789
Если Азмун первый на мяче, то гол надо было засчитывать, а не удалять его???
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knikos
1633636005
"...установили, что Азмун был первым на мяче. А дальше уже было встречное движение Джанаева к Азмуну. Это была борьба за мяч двух футболистов..." Нормально получается . Методика отмены гола : нап забивает гол в ворота в подкате , вратарь прыгает быстренько ему навстречу , врезается в него , хватается за "ударенное место" . Всё , "грубая игра" , гол отменить , карту напу . Логика у наших судей , как у беременной женщины прямо перед рождением ребёнка . Я куею ...нет слов ...
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житель СПб
1633636547
Ну что... Навстречу Спартаку не пошли. В бОльшей степени пошли навстречу Зениту, хотя ни карточку, ни дискву на 1 матч не отменили. Вопрос в другом: КДК схлестнулся с ЭСК, считает их решение необоснованным. А ЭСК обоснование своего решения не представляет, что дает основание полагать, что их решение - ангажировано!
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Ловкий Бубен
1633640707
Наша страна это дурдом какой-то , читаю внизу, то ли идиоты, то ли прикидываются , не могу понять
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PAREVG.
1633644819
Наступит время, когда закончится эра Ленинградцев во власти, не только в футболе. но и во всей стране. обнуленный не вечный, а там посмотрим где окажется Зенит, может быть даже в ПФЛ. Кстати, в год развала СССР, Зенит вылетел во второй дивизион, но, так как чемпионат стал Российским попал вместо второго дивизиона в высшую лигу. А потом пришел газпром...
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alp
1633677052
если играл в мяч, был первым на мяче, то какая тогда грубость? карту отменять надо!
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