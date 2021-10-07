Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФС может навсегда отстранить Казарцева от судейства

7 октября 2021, 18:24
28

Арбитр РПЛ Василий Казарцев может быть пожизненно отстранен от судейства из-за ошибка в матче 10-го тура РПЛ ЦСКА«Краснодар» (0:0)

Казарцев, работавший на игре в качестве видеоассистента, не исправил ошибку главного арбитра Владимира Москалева, который не заметил попадания мяч в руку защитника армейцев Игоря Дивеева в штрафной площади в компенсированное время.

Все члены ЭСК РФС, включая нового руководителя департамента судейства Витора Перейру, единогласно признали решение Казарцева ошибочным.

Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что судью отстранят от судейства сроком на один календарный год. После окончания дисквалификации будет принято решение о его дальнейшей деятельности.

  • Казарцев дебютировал в РПЛ в 2012 году.
  • В 2020-м году Казарцева отстранили от судейства в РПЛ на 2 месяца из-за ошибок в матче «Спартак»«Сочи» (2:2).
  • На днях и.о. президента РПЛ был назначен Ашот Хачатурянц, возглавлявший судейский комитет РФС.

Казарцев – лучший российский арбитр VAR по версии РФС

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Казарцев Василий
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Spirit_78
1633621355
Что должно быть у человека в голове, когда он выбирает профессию судьи в российском футболе? Постоянно дамоклов меч над головой висит.
Ответить
nik55
1633621602
этого козла давно нужно было гнать сраной метлой
Ответить
sochi-2013
1633621641
Тут явно финансовый интерес. Надо заводить уголовное дело. Только реальное уголовное наказание покончит с коррупцией в футболе. Максима Матюнина за взятку в 200 т.р. отстранили от футбола пожизненно, а ведь за это он должен был присесть!
Ответить
Павелий
1633622309
Вилкова с Безбородовым-то когда? Или без них слабо Зениту?
Ответить
MaxRnD
1633625090
Да первый раз такое что ли ? Само по себе это решение удивления не вызывает. Удивление вызывает лишь то обстоятельство, сколько времени подобное судейство ему сходило с рук, и кто его так долго крышевал. PS ИМХО редкостный подлец и негодяй
Ответить
Sergey9999
1633625549
Давно пора
Ответить
владимир миронов
1633627797
Судейство в нашем футболе--больная тема. Все, как и в жизни, от безнаказанности. За малейшую ошибку, если повлияла на результат, карать очень строго. Может быть что-то изменится.
Ответить
BRO_football
1633630163
Отстраняйте Казарцева навсегда! Это единственный способ для Витора Перейры заполучить доверие от футбольных фанатов.
Ответить
portero
1633631102
Неужто это чудо уберут, как-то смешно что ему столько косяков (или отработок) прощали...
Ответить
JTherry
1633634844
удивительно не то, что отстранили сейчас, а то, что так долго терпели его беспредел в судействе на поле и на ВАР... Казарцева надо было отстранять пожизненно сразу после матча Спартак-Сочи в прошлом году...
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
4
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
2
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
2
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
5
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
15
Все новости
Все новости
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
2
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
2
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
2
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
5
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
15
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
8
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
17
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
153
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
Вчера, 18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
Вчера, 18:25
5
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
Вчера, 18:19
4
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
Вчера, 17:50
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
Вчера, 17:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+