РФС может навсегда отстранить Казарцева от судейства

Неужто это чудо уберут, как-то смешно что ему столько косяков (или отработок) прощали...
Арбитр РПЛ Василий Казарцев может быть пожизненно отстранен от судейства из-за ошибка в матче 10-го тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар» (0:0)
Казарцев, работавший на игре в качестве видеоассистента, не исправил ошибку главного арбитра Владимира Москалева, который не заметил попадания мяч в руку защитника армейцев Игоря Дивеева в штрафной площади в компенсированное время.
Все члены ЭСК РФС, включая нового руководителя департамента судейства Витора Перейру, единогласно признали решение Казарцева ошибочным.
Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что судью отстранят от судейства сроком на один календарный год. После окончания дисквалификации будет принято решение о его дальнейшей деятельности.
- Казарцев дебютировал в РПЛ в 2012 году.
- В 2020-м году Казарцева отстранили от судейства в РПЛ на 2 месяца из-за ошибок в матче «Спартак» – «Сочи» (2:2).
- На днях и.о. президента РПЛ был назначен Ашот Хачатурянц, возглавлявший судейский комитет РФС.
Казарцев – лучший российский арбитр VAR по версии РФС
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.