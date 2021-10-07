РФС может навсегда отстранить Казарцева от судейства

Арбитр РПЛ Василий Казарцев может быть пожизненно отстранен от судейства из-за ошибка в матче 10-го тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар» (0:0)

Казарцев, работавший на игре в качестве видеоассистента, не исправил ошибку главного арбитра Владимира Москалева, который не заметил попадания мяч в руку защитника армейцев Игоря Дивеева в штрафной площади в компенсированное время.

Все члены ЭСК РФС, включая нового руководителя департамента судейства Витора Перейру, единогласно признали решение Казарцева ошибочным.

Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что судью отстранят от судейства сроком на один календарный год. После окончания дисквалификации будет принято решение о его дальнейшей деятельности.

Казарцев дебютировал в РПЛ в 2012 году.

В 2020-м году Казарцева отстранили от судейства в РПЛ на 2 месяца из-за ошибок в матче «Спартак» – «Сочи» (2:2).

На днях и.о. президента РПЛ был назначен Ашот Хачатурянц, возглавлявший судейский комитет РФС.

Казарцев – лучший российский арбитр VAR по версии РФС