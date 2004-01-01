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    РФС может навсегда отстранить Казарцева от судейства

    Арбитр РПЛ Василий Казарцев может быть пожизненно отстранен от судейства из-за ошибка в матче 10-го тура РПЛ ЦСКА«Краснодар» (0:0)

    Казарцев, работавший на игре в качестве видеоассистента, не исправил ошибку главного арбитра Владимира Москалева, который не заметил попадания мяч в руку защитника армейцев Игоря Дивеева в штрафной площади в компенсированное время.

    Все члены ЭСК РФС, включая нового руководителя департамента судейства Витора Перейру, единогласно признали решение Казарцева ошибочным.

    Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что судью отстранят от судейства сроком на один календарный год. После окончания дисквалификации будет принято решение о его дальнейшей деятельности.

    • Казарцев дебютировал в РПЛ в 2012 году.
    • В 2020-м году Казарцева отстранили от судейства в РПЛ на 2 месяца из-за ошибок в матче «Спартак»«Сочи» (2:2).
    • На днях и.о. президента РПЛ был назначен Ашот Хачатурянц, возглавлявший судейский комитет РФС.

    Казарцев – лучший российский арбитр VAR по версии РФС

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии18
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      Рейтинг: +52810

      portero 5 минут назад

      Неужто это чудо уберут, как-то смешно что ему столько косяков (или отработок) прощали...

      0
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      Рейтинг: +10517

      BRO_football 20 минут назад

      Отстраняйте Казарцева навсегда! Это единственный способ для Витора Перейры заполучить доверие от футбольных фанатов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6555

      владимир миронов 1 час назад

      Судейство в нашем футболе--больная тема. Все, как и в жизни, от безнаказанности. За малейшую ошибку, если повлияла на результат, карать очень строго. Может быть что-то изменится.

      1
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      Рейтинг: +13569

      paracetamol 1 час назад

      Репрессии сталинского типа против судейского корпуса! Хотя "ошибка" была очевидной.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46889

      MaxRnD > paracetamol 1 час назад

      "Последней" и слава богу

      3
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      Рейтинг: +662

      Лфшт 1 час назад

      А то есть 1го раза было не достаточно ? Помнится он на матче Динамо Спартак пару лет назад ТАКОЕ исполнял, что даже наших "элитным" судьям было стыдно

      1
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      Рейтинг: +201

      Rodina47 1 час назад

      Давно пора

      3
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      Рейтинг: +46889

      MaxRnD 1 час назад

      Да первый раз такое что ли ? Само по себе это решение удивления не вызывает. Удивление вызывает лишь то обстоятельство, сколько времени подобное судейство ему сходило с рук, и кто его так долго крышевал.

      PS ИМХО редкостный подлец и негодяй

      7
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      Рейтинг: +90

      Форвард 79 1 час назад

      Я думаю это решение будет справедливым, но не совсем правильным.


      Да данный судья уже не раз принимал весьма сомнительные решения и по идеи заслуживает такой вердикт, но как Вы думаете, данное отстранение не скажется на психологическом состояниии оставшихся судей. Судья на матч должен выходить с холодной головой, а не трястись от опаски принять спорное решение. Да, но в случае с Казарцевым мне немного не понятно как можно на ВАР пропустить данный эпизод. Поэтому я считаю, что пожизнено отстранять конечно же не надо, а вот на годика три в самый раз

      0
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      Рейтинг: +4644

      Павелий 2 часа назад

      Вилкова с Безбородовым-то когда? Или без них слабо Зениту?

      4
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      ...
      Рейтинг: +46889

      MaxRnD > Павелий 1 час назад

      Вилкова ???

      2
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      ...
      Рейтинг: +52810

      portero > MaxRnD 2 минуты назад

      Похоже чувак только троллингом промышляет, потому и нестыковочка.

      0
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      Рейтинг: +2708

      Бухбух 2 часа назад

      А Дивееву слабо было признаться судье, что он действительно сыграл рукой? А то как языком чесать, так это запросто.

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