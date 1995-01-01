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    Казарцев – лучший российский арбитр VAR по версии РФС

    РФС опубликовал рейтинг арбитров VAR, работавших на матчах РПЛ в минувшем сезоне.

    Рейтинг возглавил Василий Казарцев. Последнее место занял Иван Сиденков.

    Павел Кукуян, ставший лучшим российским судьей в поле, расположился на третьей строчке.

    1. Василий Казарцев – 12

    2. Сергей Иванов – 14

    3. Павел Кукуян – 13

    4. Игорь Панин – 15

    5. Евгений Кукуляк – 4

    6. Виталий Мешков – 11

    7. Владислав Безбородов – 7

    8. Сергей Карасeв – 13

    9. Алексей Матюнин – 8

    10. Артeм Любимов – 17

    11. Владимир Москалeв – 12

    12. Павел Шадыханов – 18

    13. Алексей Сухой – 17

    14. Евгений Турбин – 12

    15. Николай Волошин – 14

    16. Кирилл Левников – 8

    17. Сергей Лапочкин – 9

    18. Станислав Васильев – 10

    19. Михаил Вилков – 7

    20. Алексей Амелин – 13

    21. Анатолий Жабченко – 6

    22. Иван Сиденков – 2.

    РФС опубликовал рейтинг судей РПЛ. Первый – Кукуян

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +44932

      MaxRnD 13 секунд назад

      Это такой сюрреализм отечественного разлива или тонкий троллинг болельщиков ?

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