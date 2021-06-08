Казарцев – лучший российский арбитр VAR по версии РФС

РФС опубликовал рейтинг арбитров VAR, работавших на матчах РПЛ в минувшем сезоне.
Рейтинг возглавил Василий Казарцев. Последнее место занял Иван Сиденков.
Павел Кукуян, ставший лучшим российским судьей в поле, расположился на третьей строчке.
1. Василий Казарцев – 12
2. Сергей Иванов – 14
3. Павел Кукуян – 13
4. Игорь Панин – 15
5. Евгений Кукуляк – 4
6. Виталий Мешков – 11
7. Владислав Безбородов – 7
8. Сергей Карасeв – 13
9. Алексей Матюнин – 8
10. Артeм Любимов – 17
11. Владимир Москалeв – 12
12. Павел Шадыханов – 18
13. Алексей Сухой – 17
14. Евгений Турбин – 12
15. Николай Волошин – 14
16. Кирилл Левников – 8
17. Сергей Лапочкин – 9
18. Станислав Васильев – 10
19. Михаил Вилков – 7
20. Алексей Амелин – 13
21. Анатолий Жабченко – 6
22. Иван Сиденков – 2.
РФС опубликовал рейтинг судей РПЛ. Первый – Кукуян