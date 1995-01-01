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    РФС опубликовал рейтинг судей РПЛ. Первый – Кукуян

    РФС назвал рейтинг судей в поле, работавших на матчах РПЛ в прошедшем сезоне.

    Первое место занял Павел Кукуян. Последнее – Алексей Сухой.

    Арбитр Сергей Карасев, который будет работать на Евро-2020, занял 11-е место.

    1. Кукуян Павел – 17 матчей
    2. Иванов Сергей – 19
    3. Лапочкин Сергей – 15
    4. Левников Кирилл – 19
    5. Сиденков Иван – 7
    6. Матюнин Алексей – 15
    7. Безбородов Владислав – 16
    8. Любимов Артем – 4
    9. Мешков Виталий – 18
    10. Кукуляк Евгений – 13
    11. Карасев Сергей – 18
    12. Вилков Михаил – 11
    13. Казарцев Василий – 13
    14. Васильев Станислав – 15
    15. Волошин Николай – 7
    16. Панин Игорь – 15
    17. Шадыханов Павел – 5
    18. Москалев Владимир – 14
    19. Турбин Евгений – 5
    20. Фролов Антон – 1
    21. Сухой Алексей – 6.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:45
    Комментарии13
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      Рейтинг: +2810

      FENIX-SL 11 минут назад

      могли бы и ценник сразу написать
      так то понятно что сортировка от дорогого к дешевому

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1514

      GermanVo 36 минут назад

      Странно, что Левников всего лишь на 4 месте. Что-то папка в этот раз не помог.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22745

      Боцман59rus 42 минуты назад

      казарцев блатной - 13/13-

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12808

      KLIM777 48 минут назад

      Конечно Карасев у вас 11, а в ФИФА почти единственный от России. В очередной раз убеждаюсь, какие дауны там сидят.

      0
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      ...
      Рейтинг: +10701

      ilichkadr > KLIM777 10 минут назад

      В ФИФА дауны?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +66045

      insider_retro 56 минут назад

      Это не рейтинг... Больше похоже на прайс...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2595

      Алехсбургер. > insider_retro 13 минут назад

      ну,вот..))
      партикулярно в яблочко))

      1
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      Рейтинг: +3034

      Axe111 1 час назад

      ЛОЛ

      0
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      Рейтинг: +196

      хряк СМ 1 час назад

      Окуеть от этого рейтинга.

      0
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      Рейтинг: +248

      55together 1 час назад

      Немногим больше на земле армян, чем матчей, где химичил кукуян

      1
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      Рейтинг: +8250

      NewLife 1 час назад

      Я бы их всех на последнее место поставил.

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      Рейтинг: +398

      Olymp2 1 час назад

      Супер! На первом месте кукуян, угробивший Динамо и других! Хвала нефтегазовым вхожденцам в Лигу чемпионов! Там кукуянов не будет, и вылетят сразу

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      Рейтинг: +19539

      slavutiq70 > Olymp2 1 час назад

      Насмешил ,,,Динамо угробили,,,,Что было что гробить ???

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