РФС опубликовал рейтинг судей РПЛ. Первый – Кукуян

РФС назвал рейтинг судей в поле, работавших на матчах РПЛ в прошедшем сезоне.
Первое место занял Павел Кукуян. Последнее – Алексей Сухой.
Арбитр Сергей Карасев, который будет работать на Евро-2020, занял 11-е место.
1. Кукуян Павел – 17 матчей
2. Иванов Сергей – 19
3. Лапочкин Сергей – 15
4. Левников Кирилл – 19
5. Сиденков Иван – 7
6. Матюнин Алексей – 15
7. Безбородов Владислав – 16
8. Любимов Артем – 4
9. Мешков Виталий – 18
10. Кукуляк Евгений – 13
11. Карасев Сергей – 18
12. Вилков Михаил – 11
13. Казарцев Василий – 13
14. Васильев Станислав – 15
15. Волошин Николай – 7
16. Панин Игорь – 15
17. Шадыханов Павел – 5
18. Москалев Владимир – 14
19. Турбин Евгений – 5
20. Фролов Антон – 1
21. Сухой Алексей – 6.
Источник: «Чемпионат»