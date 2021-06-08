РФС опубликовал рейтинг судей РПЛ. Первый – Кукуян

РФС назвал рейтинг судей в поле, работавших на матчах РПЛ в прошедшем сезоне.

Первое место занял Павел Кукуян. Последнее – Алексей Сухой.

Арбитр Сергей Карасев, который будет работать на Евро-2020, занял 11-е место.

1. Кукуян Павел – 17 матчей

2. Иванов Сергей – 19

3. Лапочкин Сергей – 15

4. Левников Кирилл – 19

5. Сиденков Иван – 7

6. Матюнин Алексей – 15

7. Безбородов Владислав – 16

8. Любимов Артем – 4

9. Мешков Виталий – 18

10. Кукуляк Евгений – 13

11. Карасев Сергей – 18

12. Вилков Михаил – 11

13. Казарцев Василий – 13

14. Васильев Станислав – 15

15. Волошин Николай – 7

16. Панин Игорь – 15

17. Шадыханов Павел – 5

18. Москалев Владимир – 14

19. Турбин Евгений – 5

20. Фролов Антон – 1

21. Сухой Алексей – 6.