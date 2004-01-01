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    «РБ-Спорт»: Казарцев отстранен от судейства на один год из-за ошибки на VAR в матче ЦСКА — «Краснодар»

    Арбитр РПЛ Василий Казарцев отстранен от судейства на один год, сообщает «РБ-Спорт».

    Причиной отстранения стала ошибка судьи в матче 10-го тура РПЛ ЦСКА«Краснодар» (0:0), которую единогласно признали члены ЭСК РФС, включая нового руководителя департамента судейства Витора Перейру.

    Казарцев, работавший на игре в качестве видеоассистента, не исправил ошибку главного арбитра Владимира Москалева, который не заметил попадания мяч в руку защитника армейцев Игоря Дивеева в штрафной площади в компенсированное время.

    РФС принял решение отстранить Казарцева от судейства сроком на один календарный год. После окончания дисквалификации будет принято решение о его дальнейшей деятельности.

    Казарцев – лучший российский арбитр VAR по версии РФС

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии10
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      Рейтинг: +10010

      Cleaner 8 минут назад

      Да не может быть! Новая метла по новому метет???

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      Рейтинг: +36

      Storm13 8 минут назад

      Нет, это не ошибка. Это преступление коррупционного характера. Коррупция в футболе, есть отражение коррупции в государстве. Власть буржуазии продажная, покупают и продают должности, покупают и продают людей, и это продолжается из года в год. Пока государство не проявит решительность в решении этого вопроса, жёстко карать вплоть до смертной казни, это позорное явление будет растлевать общество и отражается на наших детях.
      Этого Казарцева надо было отстранить навечно, а его снова кто-то пожалел, тем самым показал всем нам, что эти художества будут продолжаться и впредь, до следующей "ошибки" и нового мягкого наказания.

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      Рейтинг: +10

      d с 9 минут назад

      Пpогнозы футбольных матчей bet-org.ru

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      Рейтинг: +5460

      Lester84 12 минут назад

      Проверил-проверил))

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      Рейтинг: +1695

      Romio-xxx 13 минут назад

      А Москалёв что не смотрел?

      1
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      Рейтинг: +3529

      neim 15 минут назад

      Если уж лучшего арбитра VAR , по версии РФС отстраняют, то что нужно делать с другими, не "лучшими", расстреливать что ли ?

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      Рейтинг: +10516

      BRO_football 15 минут назад

      Наконец-то! Давно пора, а то сколько ещё можно его жалеть? Все клубы РПЛ его ненавидят. В следующий раз надо пожизненно отстранять, как Вилкова

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      Рейтинг: +25436

      Боцман59rus 17 минут назад

      _ премии на год хватит я думаю

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      Рейтинг: +13851

      KLIM777 19 минут назад

      Он же уже был отстранен вроде бы за какой-то косяк?

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      Рейтинг: +9934

      Вомбат 21 минуту назад

      Как давно не было хороших новостей из судейского корпуса!

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