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  • «РБ-Спорт»: Казарцев отстранен от судейства на один год из-за ошибки на VAR в матче ЦСКА — «Краснодар»

«РБ-Спорт»: Казарцев отстранен от судейства на один год из-за ошибки на VAR в матче ЦСКА — «Краснодар»

7 октября 2021, 17:58
27

Арбитр РПЛ Василий Казарцев отстранен от судейства на один год, сообщает «РБ-Спорт».

Причиной отстранения стала ошибка судьи в матче 10-го тура РПЛ ЦСКА«Краснодар» (0:0), которую единогласно признали члены ЭСК РФС, включая нового руководителя департамента судейства Витора Перейру.

Казарцев, работавший на игре в качестве видеоассистента, не исправил ошибку главного арбитра Владимира Москалева, который не заметил попадания мяч в руку защитника армейцев Игоря Дивеева в штрафной площади в компенсированное время.

РФС принял решение отстранить Казарцева от судейства сроком на один календарный год. После окончания дисквалификации будет принято решение о его дальнейшей деятельности.

  • Казарцев дебютировал в РПЛ в 2012 году.
  • В 2020-м году Казарцева отстранили от судейства в РПЛ на 2 месяца из-за ошибок в матче «Спартак»«Сочи» (2:2).
  • На днях и.о. президента РПЛ был назначен Ашот Хачатурянц, возглавлявший судейский комитет РФС.

Казарцев – лучший российский арбитр VAR по версии РФС

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Казарцев Василий
Комментарии (27)
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Вомбат
1633619197
Как давно не было хороших новостей из судейского корпуса!
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Боцман59rus
1633619449
_ премии на год хватит я думаю
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Romio-xxx
1633619696
А Москалёв что не смотрел?
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Storm13
1633619956
Нет, это не ошибка. Это преступление коррупционного характера. Коррупция в футболе, есть отражение коррупции в государстве. Власть буржуазии продажная, покупают и продают должности, покупают и продают людей, и это продолжается из года в год. Пока государство не проявит решительность в решении этого вопроса, жёстко карать вплоть до смертной казни, это позорное явление будет растлевать общество и отражается на наших детях. Этого Казарцева надо было отстранить навечно, а его снова кто-то пожалел, тем самым показал всем нам, что эти художества будут продолжаться и впредь, до следующей "ошибки" и нового мягкого наказания.
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Томик
1633620737
Да не может быть. А когда два пенальти в ворота "Спартака" придумал, все мило улыбались, а он рассказывал, что "мужик"! И маму привлекли к этой истории - не постеснялись. Эй, "мужик", а сегодня кого привлекать будешь?
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Из Твери Леха
1633620987
интересное фото у него в профиле на бомбардире) монетка возле лица))
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vladimir-7
1633621594
Ну как иначе должен был поступить судья, нельзя было пропустить одну из этих команд вперед, определенный зазор от лидера должен быть, а так ничья и обе команды потеряли по два очка.
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Рубинище
1633625063
Правильно. Давно пора их менять-задолбали
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Sergey9999
1633625502
Давно пора
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zigbert
1633631048
Сколько можно прощать, если за ним тянется целый шлейф грубых ошибок.
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