«РБ-Спорт»: Казарцев отстранен от судейства на один год из-за ошибки на VAR в матче ЦСКА — «Краснодар»

Арбитр РПЛ Василий Казарцев отстранен от судейства на один год, сообщает «РБ-Спорт».

Причиной отстранения стала ошибка судьи в матче 10-го тура РПЛ ЦСКА – «Краснодар» (0:0), которую единогласно признали члены ЭСК РФС, включая нового руководителя департамента судейства Витора Перейру.

Казарцев, работавший на игре в качестве видеоассистента, не исправил ошибку главного арбитра Владимира Москалева, который не заметил попадания мяч в руку защитника армейцев Игоря Дивеева в штрафной площади в компенсированное время.

РФС принял решение отстранить Казарцева от судейства сроком на один календарный год. После окончания дисквалификации будет принято решение о его дальнейшей деятельности.

Казарцев дебютировал в РПЛ в 2012 году.

В 2020-м году Казарцева отстранили от судейства в РПЛ на 2 месяца из-за ошибок в матче «Спартак» – «Сочи» (2:2).

На днях и.о. президента РПЛ был назначен Ашот Хачатурянц, возглавлявший судейский комитет РФС.

Казарцев – лучший российский арбитр VAR по версии РФС