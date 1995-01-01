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    Агент Миранчуков – об отставке Николича: «Ему нереально навязать игрока. Пройдeт время, и все всe поймут»

    Вадим Шпинeв, агент братьев Миранчуков, прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера «Локомотива».

    «У него есть нужная принципиальность и этическая порядочность. Николичу нереально навязать игрока, если он не видит в нeм нужных качеств. Не так важно, какой агент это делает: российский, иностранный. Если качеств нет, то бесполезно.

    К примеру, нельзя сказать, что у всех моих клиентов в «Локо» было всe гладко и положительно. Но с ним всегда всe можно обсудить. Николич умеет общаться с игроками, у него хватало времени на личные беседы. Он это очень ценит.

    Конечно, Марко умеет работать с молодыми. Такого количества родных и доморощенных футболистов, какое сейчас заиграло в «Локо», нет ни в одном клубе РПЛ. Это огромная заслуга тренера.

    Его уход — пример того, что футбол — это отдельная жизнь. Здесь есть свои устои и правила. Здесь нет ничего вечного. Каждый тренер, соглашаясь на предложение от клуба, понимает, что он ни от чего не застрахован.

    Обсуждать и осуждать деятельность главы РЖД и председателя совета директоров — дело власть имущих. Пройдeт время, и все всe поймут и увидят. Хочешь управлять футбольным клубом — купи его или займи высокую должность в государственной компании.

    Я желаю Марко удачи, мы остаeмся на связи», – сказал Шпинев.

    • Николич получит 3 миллиона евро в качестве неустойки.
    • Он возглавил «Локомотив» в июне 2020 года.
    • Под руководством серба клуб занял второе место в РПЛ и выиграл Кубок России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12302

      ilichkadr 31 минуту назад

      Панихиду по Николичу Шпинeв провёл только не понятно с какой целью.

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