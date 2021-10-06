Агент Миранчуков – об отставке Николича: «Ему нереально навязать игрока. Пройдeт время, и все всe поймут»

Вадим Шпинeв, агент братьев Миранчуков, прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера «Локомотива».

«У него есть нужная принципиальность и этическая порядочность. Николичу нереально навязать игрока, если он не видит в нeм нужных качеств. Не так важно, какой агент это делает: российский, иностранный. Если качеств нет, то бесполезно.

К примеру, нельзя сказать, что у всех моих клиентов в «Локо» было всe гладко и положительно. Но с ним всегда всe можно обсудить. Николич умеет общаться с игроками, у него хватало времени на личные беседы. Он это очень ценит.

Конечно, Марко умеет работать с молодыми. Такого количества родных и доморощенных футболистов, какое сейчас заиграло в «Локо», нет ни в одном клубе РПЛ. Это огромная заслуга тренера.

Его уход — пример того, что футбол — это отдельная жизнь. Здесь есть свои устои и правила. Здесь нет ничего вечного. Каждый тренер, соглашаясь на предложение от клуба, понимает, что он ни от чего не застрахован.

Обсуждать и осуждать деятельность главы РЖД и председателя совета директоров — дело власть имущих. Пройдeт время, и все всe поймут и увидят. Хочешь управлять футбольным клубом — купи его или займи высокую должность в государственной компании.

Я желаю Марко удачи, мы остаeмся на связи», – сказал Шпинев.

Николич получит 3 миллиона евро в качестве неустойки.

Он возглавил «Локомотив» в июне 2020 года.

Под руководством серба клуб занял второе место в РПЛ и выиграл Кубок России.

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