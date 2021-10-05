«Спартак» – первый российский клуб с 5 миллионами подписчиков в соцсетях. У «Зенита» на 200 тысяч меньше

«Спартак» стал первым клубом РПЛ, достигшим отметки в 5 миллионов подписчиков в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Красно-белые стали первым клубом РПЛ с 5 миллионами подписчиков в шести основных для российских команд социальных сетях: «ВКонтакте», инстаграм, твиттер (включая англоязычный аккаунт), ютуб, фейсбук и тикток.

Согласно данным Blinkfire, у красно-белых — 5,011 миллиона подписчиков, у ближайшего преследователя «Зенита» — 4,81 миллиона, у ЦСКА и «Локомотива» — 2,79 и 1,45 миллиона соответственно.

Спасибо, что вы с нами! Мы будем и дальше оперативно сообщать о новостях из жизни самого популярного клуба страны, радовать яркими фото, видео и интересными интервью. Оставайтесь на связи, красно-белые!» – сообщает пресс-служба «Спартака».