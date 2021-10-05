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    «Спартак» – первый российский клуб с 5 миллионами подписчиков в соцсетях. У «Зенита» на 200 тысяч меньше

    «Спартак» стал первым клубом РПЛ, достигшим отметки в 5 миллионов подписчиков в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

    «Красно-белые стали первым клубом РПЛ с 5 миллионами подписчиков в шести основных для российских команд социальных сетях: «ВКонтакте», инстаграм, твиттер (включая англоязычный аккаунт), ютуб, фейсбук и тикток.

    Согласно данным Blinkfire, у красно-белых — 5,011 миллиона подписчиков, у ближайшего преследователя «Зенита» — 4,81 миллиона, у ЦСКА и «Локомотива» — 2,79 и 1,45 миллиона соответственно.

    Спасибо, что вы с нами! Мы будем и дальше оперативно сообщать о новостях из жизни самого популярного клуба страны, радовать яркими фото, видео и интересными интервью. Оставайтесь на связи, красно-белые!» – сообщает пресс-служба «Спартака».

    • «Спартак» идет на 7-м месте в РПЛ.
    • В апреле 2022 года клубу исполнится 100 лет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +25445

      пьяныйхоровод 28 минут назад

      5 мильёнов ? Этожфсястрана !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28548

      VVM1964 > пьяныйхоровод 11 минут назад

      " Этожфсястрана " - Оооо , да ты оригинален )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +470

      вальтер79 30 минут назад

      ну хоть здесь спартак первый ))))))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3530

      FENIX-SL 44 минуты назад

      битва "умов"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10792

      житель СПб 1 час назад

      Ну что, тоже достижение для Спартака...

      0
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      Рейтинг: +2541

      ААМ 1 час назад

      Пусть это сообщит независимый источник

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12291

      ilichkadr > ААМ 1 час назад

      Надо в Росстат закинуть удочку, чтобы те включили в опросник при проведении переписи населения.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10782

      Литейный4 1 час назад

      У Срамтака основные подписчики малолетки в Тик токе.
      Инстаграмм - 500 тысяч
      Твиттер - 600 тысяч
      Фейсбук - 700 тысяч
      Ютуб - 287 тысяч
      ТикТок - 1,6 млн !!!!!!!!!!!!!!
      ВК - 1,2 млн
      Гыгыгы 3 раза.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3530

      FENIX-SL > Литейный4 43 минуты назад

      если у тебя в тиктоке малолетки
      то что ты вообще делаешь в интернете, динозавр?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28548

      VVM1964 > Литейный4 5 минут назад

      Очень хорошо , что ты предоставил эту статистику - она меня ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПОРАДОВАЛА . Считалось , что " электорат " Спартака это люди среднего и старшего возраста , а там мы вас делаем В РАЗЫ , кстати на эту тему вы тут уже соплями гремели , что будущее за вами , т.к. " молодежь выбирает Зенит " , ан нет - и тут мы вас обходим и это с учетом , что достижений у вас ПОСЛЕДНИЕ годы гораздо больше чем у нас , но так тоже будет не всегда , будут и другие времена , будет у вас и отток тех , кто любит только победителей ... , а малолетки подрастут , все когда то ими были ...

      0
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      Рейтинг: +83

      Форвард 79 1 час назад

      Вот это я понимаю, ДОСТИЖЕНИЕ)))

      0
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      Рейтинг: +17197

      derrik2000 1 час назад

      А какое отношение это к футболу, как к спорту имеет???
      Скорее. к интернету.
      В таком случае у Бузовой, думаю, гораздо больше.

      1
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      Рейтинг: +12291

      ilichkadr > derrik2000 1 час назад

      Blinkfire это какое-то однодневное испражнение, и это ещё с большим натягом. Имеет АЖ 407 подписчиков, 415 подписок, 359 публикаций. Все подсчёты не более чем ЛПиП!

      1
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      Рейтинг: +28548

      VVM1964 > derrik2000 1 час назад

      Даже не сомневаюсь , что ТЕБЕ подобные новости , что называется " серпом по яйцам " (((

      2
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      ...
      Рейтинг: +8477

      playsh > ilichkadr 26 минут назад

      Витя,привет,дружище.Слушай,а почему мы с тобой,ты за Зенит я за Спартак,до сих пор друг друга понимаем?Ни обид,ни унижений.А молодёжь,что с ней?Ну,мы с тобой ведь в Евро за всех,кто попал туда,переживаем,а они что,чужеземцы?








































      0
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      Рейтинг: +2440

      tarasofka 1 час назад

      если вспомнить, какую дичь они регулярно постят в соцсетях - то о качестве подписчика говорить не приходится. собрали школоту, в основном, из тик-тока - и хрюкают от радости. здесь тоже полно таких душевнобольных хряков-подписчиков.

      3
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      Рейтинг: +28548

      VVM1964 > tarasofka 1 час назад

      И ты один из таких !!!

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      Рейтинг: +3821

      mopecekca > tarasofka 1 час назад

      ты один, малолетний ******, тут всех переплюнешь

      1
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      Рейтинг: +2074

      R_a_i_n > tarasofka 1 час назад

      если посмотреть что ты каждый день тут строчишь, так бомбардир вообще закрывать надо

      0
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      Рейтинг: +9920

      Вомбат 1 час назад

      Всего на 4% меньше? Я думал, намного.

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