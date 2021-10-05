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  • «Спартак» – первый российский клуб с 5 миллионами подписчиков в соцсетях. У «Зенита» на 200 тысяч меньше

«Спартак» – первый российский клуб с 5 миллионами подписчиков в соцсетях. У «Зенита» на 200 тысяч меньше

5 октября 2021, 21:59
28

«Спартак» стал первым клубом РПЛ, достигшим отметки в 5 миллионов подписчиков в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Красно-белые стали первым клубом РПЛ с 5 миллионами подписчиков в шести основных для российских команд социальных сетях: «ВКонтакте», инстаграм, твиттер (включая англоязычный аккаунт), ютуб, фейсбук и тикток.

Согласно данным Blinkfire, у красно-белых — 5,011 миллиона подписчиков, у ближайшего преследователя «Зенита» — 4,81 миллиона, у ЦСКА и «Локомотива» — 2,79 и 1,45 миллиона соответственно.

Спасибо, что вы с нами! Мы будем и дальше оперативно сообщать о новостях из жизни самого популярного клуба страны, радовать яркими фото, видео и интересными интервью. Оставайтесь на связи, красно-белые!» – сообщает пресс-служба «Спартака».

  • «Спартак» идет на 7-м месте в РПЛ.
  • В апреле 2022 года клубу исполнится 100 лет.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Локомотив ЦСКА
Комментарии (28)
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derrik2000
1633460981
А какое отношение это к футболу, как к спорту имеет??? Скорее. к интернету. В таком случае у Бузовой, думаю, гораздо больше.
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Форвард 79
1633461620
Вот это я понимаю, ДОСТИЖЕНИЕ)))
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житель СПб
1633462224
Ну что, тоже достижение для Спартака...
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вальтер79
1633465414
ну хоть здесь спартак первый ))))))))
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ySS
1633467536
Новость для склоки)
Ответить
acor94
1633474573
Можно смело резать статистику в два, а то и в три раза. Так один человек может быть подписан сразу в нескольких социальных сетях.
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Блямба
1633494887
Половина в Тиндере и Тик-токе вообще-то...
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portero
1633494991
Я тоже подписан на несколько команд, инфу посмотреть из первоисточника иногда можно. Хотя в соцсети захожу редко...
Ответить
glinde
1633502361
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Ответить
evgeniy.slam
1633510221
ага, и больше половины это фанаты других клубов, которые приходят поглядеть на цирк? :)
Ответить
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