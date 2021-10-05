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  • Газизов и Бабаев отказались стать и.о. президента РПЛ вслед за Саймановым и Пивоваровым

Газизов и Бабаев отказались стать и.о. президента РПЛ вслед за Саймановым и Пивоваровым

5 октября 2021, 11:58
8

В эти минуты клубы РПЛ обсуждают будущее руководства лиги на общем собрании.

Ожидается, что сегодня свой пост должен покинуть президент РПЛ Сергей Прядкин.

По информации Sport24, Шамиль Газизов («Уфа»), Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо») и Роман Бабаев (ЦСКА) отказались занять место исполняющего обязанности главы лиги. Им должен стать глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц.

  • Прядкин работает в РПЛ с основания – с 2001 года. Он возглавил лигу в 2007 году.
  • Ранее сообщалось, что 12 из 16 клубов выступают за отставку Прядкина.
  • Если он не покинет пост по собственному желанию, руководители клубов выдвинут ему вотум недоверия на общем собрании РПЛ, которое состоится 5 октября.

РБК: Прядкин не хочет ругаться с клубами и уйдет с поста главы РПЛ по собственному желанию

РБК: Бабаев и Газизов – основные кандидаты на пост и.о. президента РПЛ

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Рубин Уфа Бабаев Роман Газизов Шамиль
Комментарии (8)
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Fusballer
1633427452
Зарему надо было ставить!
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ab15488
1633438702
Как говорят в школе - "лес рук". Это , это ж не сидеть-звиздеть где то, это ж че то делать придется, а мы это не умеем
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vladimir-7
1633440405
Судьи Хачатурянца послали нх, вот он и пошел, но в РПЛ. Миллер Бабаеву и Газизову предложил отказаться в пользу экс-главы судейского комитета Ашота Хачатурянца.
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OOOVVV.
1633444990
Правильно сделали, что отказались, зачем искать геморрой на свою задницу)).
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El_Chori
1633445070
Ну да, зачем бандиту Сайманову уходить с прикормленного места
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lеоnem
1633455667
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vladimir-7
1633456849
Отказались после угроз Миллера.
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