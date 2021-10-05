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    Газизов и Бабаев отказались стать и.о. президента РПЛ вслед за Саймановым и Пивоваровым

    В эти минуты клубы РПЛ обсуждают будущее руководства лиги на общем собрании.

    Ожидается, что сегодня свой пост должен покинуть президент РПЛ Сергей Прядкин.

    По информации Sport24, Шамиль Газизов («Уфа»), Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо») и Роман Бабаев (ЦСКА) отказались занять место исполняющего обязанности главы лиги. Им должен стать глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц.

    • Прядкин работает в РПЛ с основания – с 2001 года. Он возглавил лигу в 2007 году.
    • Ранее сообщалось, что 12 из 16 клубов выступают за отставку Прядкина.
    • Если он не покинет пост по собственному желанию, руководители клубов выдвинут ему вотум недоверия на общем собрании РПЛ, которое состоится 5 октября.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10682

      Литейный4 35 минут назад

      Отказались потому, что сразу хотят стать президентами. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +7535

      Fusballer 40 минут назад

      Зарему надо было ставить!

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