РБК: Бабаев и Газизов – основные кандидаты на пост и.о. президента РПЛ

Стало известно, кто может стать исполняющим обязанности президента РПЛ в случае ухода Сергея Прядкина.

По информации РБК, основными кандидатами на пост и.о. главы лиги являются Роман Бабаев (ЦСКА) и Шамиль Газизов («Уфа»). Рустем Сайманов («Рубин») и Павел Пивоваров («Динамо») отказались от должности.

«После трех месяцев должны пройти досрочные выборы президента лиги. На них ожидается участие Хачатурянца, который пользуется поддержкой со стороны клубов РПЛ», – сообщил источник в правлении РПЛ.

Источник из РФС сообщил, что глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц может стать временным президентом лиги — до окончания мандата в 2025 году.

Прядкин работает в РПЛ с основания – с 2001 года. Он возглавил лигу в 2007 году.

Ранее сообщалось, что 12 из 16 клубов выступают за отставку Прядкина.

Если он не покинет пост по собственному желанию, руководители клубов выдвинут ему вотум недоверия на общем собрании РПЛ, которое состоится 5 октября.

РБК: Прядкин не хочет ругаться с клубами и уйдет с поста главы РПЛ по собственному желанию