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    РБК: Бабаев и Газизов – основные кандидаты на пост и.о. президента РПЛ

    Стало известно, кто может стать исполняющим обязанности президента РПЛ в случае ухода Сергея Прядкина.

    По информации РБК, основными кандидатами на пост и.о. главы лиги являются Роман Бабаев (ЦСКА) и Шамиль Газизов («Уфа»). Рустем Сайманов («Рубин») и Павел Пивоваров («Динамо») отказались от должности.

    «После трех месяцев должны пройти досрочные выборы президента лиги. На них ожидается участие Хачатурянца, который пользуется поддержкой со стороны клубов РПЛ», – сообщил источник в правлении РПЛ.

    Источник из РФС сообщил, что глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц может стать временным президентом лиги — до окончания мандата в 2025 году.

    • Прядкин работает в РПЛ с основания – с 2001 года. Он возглавил лигу в 2007 году.
    • Ранее сообщалось, что 12 из 16 клубов выступают за отставку Прядкина.
    • Если он не покинет пост по собственному желанию, руководители клубов выдвинут ему вотум недоверия на общем собрании РПЛ, которое состоится 5 октября.

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    Источник: РБК

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +119

      Спартач80 1 час назад

      Возьмите Зарему-хоть поржём!!!!!

      1
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      Рейтинг: +17459

      JTherry 1 час назад

      удивительно, что про Митрофанова из зенита скромно помалкивают, чтобы уж до кучи...)

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      Рейтинг: +35

      adekvat0726 2 часа назад

      Главное не усатый укропщик

      0
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