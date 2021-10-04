РБК: Бабаев и Газизов – основные кандидаты на пост и.о. президента РПЛ

Стало известно, кто может стать исполняющим обязанности президента РПЛ в случае ухода Сергея Прядкина.
По информации РБК, основными кандидатами на пост и.о. главы лиги являются Роман Бабаев (ЦСКА) и Шамиль Газизов («Уфа»). Рустем Сайманов («Рубин») и Павел Пивоваров («Динамо») отказались от должности.
«После трех месяцев должны пройти досрочные выборы президента лиги. На них ожидается участие Хачатурянца, который пользуется поддержкой со стороны клубов РПЛ», – сообщил источник в правлении РПЛ.
Источник из РФС сообщил, что глава судейского комитета РПЛ Ашот Хачатурянц может стать временным президентом лиги — до окончания мандата в 2025 году.
- Прядкин работает в РПЛ с основания – с 2001 года. Он возглавил лигу в 2007 году.
- Ранее сообщалось, что 12 из 16 клубов выступают за отставку Прядкина.
- Если он не покинет пост по собственному желанию, руководители клубов выдвинут ему вотум недоверия на общем собрании РПЛ, которое состоится 5 октября.
РБК: Прядкин не хочет ругаться с клубами и уйдет с поста главы РПЛ по собственному желанию
Источник: РБК