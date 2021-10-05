Зобнин открыл детскую футбольную школу Zobnin Team

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин открыл футбольную школу для детей.

«Это уникальная школа, которая предоставляет своим футболистам высокий и качественный уровень тренировок, сохраняет позитивную атмосферу и по-настоящему прививает любовь к футболу.

Не каждый сможет стать профессиональным футболистом, а вот достойным человеком ты стать можешь! Поэтому, куда важнее не стартовать, а финишировать.

Почему наша школа лучше? На тренировках используются самые эффективные методики для обучения футболиста.

Наш тренерский состав готов тебе помочь стать тем, кого будут уважать и ценить близкие люди. Мы научим решать проблемы, которые окружают тебя как на футбольном поле, так и в жизни.

Все болеют футболом в хорошем смысле слова. Мы – одно целое!» – говорится в сообщении школы.