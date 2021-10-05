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Зобнин открыл детскую футбольную школу Zobnin Team

5 октября 2021, 10:59
16

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин открыл футбольную школу для детей.

«Это уникальная школа, которая предоставляет своим футболистам высокий и качественный уровень тренировок, сохраняет позитивную атмосферу и по-настоящему прививает любовь к футболу.

Не каждый сможет стать профессиональным футболистом, а вот достойным человеком ты стать можешь! Поэтому, куда важнее не стартовать, а финишировать.

Почему наша школа лучше? На тренировках используются самые эффективные методики для обучения футболиста.

Наш тренерский состав готов тебе помочь стать тем, кого будут уважать и ценить близкие люди. Мы научим решать проблемы, которые окружают тебя как на футбольном поле, так и в жизни.

Все болеют футболом в хорошем смысле слова. Мы – одно целое!» – говорится в сообщении школы.

  • В этом сезоне Зобнин забил 2 гола в 10 матчах.
  • Хавбек не играл с 15 сентября из-за травмы.

Источник: инстаграм Zobnin Team
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (16)
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vladimir-7
1633421356
Ну и где эта школа, кого и в каком возрасте туда принимают?
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slavа0508
1633423029
так как это платная школа . цена от 5 000 то есть Рома занялся просто небольшим бизнесом . бизнес это конечно хорошо . но сейчас Роман лучше бы все силы игре отдавал бы ....успеешь ещё платных школ понаоткрывать ...
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anjelikagulya
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