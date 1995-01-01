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    Зобнин открыл детскую футбольную школу Zobnin Team

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин открыл футбольную школу для детей.

    «Это уникальная школа, которая предоставляет своим футболистам высокий и качественный уровень тренировок, сохраняет позитивную атмосферу и по-настоящему прививает любовь к футболу.

    Не каждый сможет стать профессиональным футболистом, а вот достойным человеком ты стать можешь! Поэтому, куда важнее не стартовать, а финишировать.

    Почему наша школа лучше? На тренировках используются самые эффективные методики для обучения футболиста.

    Наш тренерский состав готов тебе помочь стать тем, кого будут уважать и ценить близкие люди. Мы научим решать проблемы, которые окружают тебя как на футбольном поле, так и в жизни.

    Все болеют футболом в хорошем смысле слова. Мы – одно целое!» – говорится в сообщении школы.

    • В этом сезоне Зобнин забил 2 гола в 10 матчах.
    • Хавбек не играл с 15 сентября из-за травмы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Zobnin Team

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      anjelikagulya 14 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +10682

      Литейный4 32 минуты назад

      Что школу открыл молодец. Только чему научит этот косячник неликвид детишек? Гыгыгы

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      Рейтинг: +22836

      slavutiq70 1 час назад

      так как это платная школа . цена от 5 000 то есть Рома занялся просто небольшим бизнесом . бизнес это конечно хорошо . но сейчас Роман лучше бы все силы игре отдавал бы ....успеешь ещё платных школ понаоткрывать ...

      2
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      Рейтинг: +21591

      vladimir-7 2 часа назад

      Ну и где эта школа, кого и в каком возрасте туда принимают?

      1
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      Рейтинг: +28532

      VVM1964 > vladimir-7 2 часа назад

      Тебе уже поздно ))

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      Рейтинг: +21591

      vladimir-7 > VVM1964 1 час назад

      Не о себе беспокоюсь, а о детях, которые, как будущие футболисты, там могут погибнуть. Кстати, ты там сторожем устроился?

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      Рейтинг: +10682

      Литейный4 > vladimir-7 31 минуту назад

      За 10 тысяч американских рублей в месяц там научат как лупить мимо ворот. Гыгыгы

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