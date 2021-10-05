Зобнин открыл детскую футбольную школу Zobnin Team

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин открыл футбольную школу для детей.
«Это уникальная школа, которая предоставляет своим футболистам высокий и качественный уровень тренировок, сохраняет позитивную атмосферу и по-настоящему прививает любовь к футболу.
Не каждый сможет стать профессиональным футболистом, а вот достойным человеком ты стать можешь! Поэтому, куда важнее не стартовать, а финишировать.
Почему наша школа лучше? На тренировках используются самые эффективные методики для обучения футболиста.
Наш тренерский состав готов тебе помочь стать тем, кого будут уважать и ценить близкие люди. Мы научим решать проблемы, которые окружают тебя как на футбольном поле, так и в жизни.
Все болеют футболом в хорошем смысле слова. Мы – одно целое!» – говорится в сообщении школы.
- В этом сезоне Зобнин забил 2 гола в 10 матчах.
- Хавбек не играл с 15 сентября из-за травмы.