Семин – об уходе из «Ростова»: «Проиграли команде из второй лиги. Я чувствовал свою вину в этом поражении»

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин ответил на вопросы о своей работе в донском клубе и причине отставки.

«Я очень хотел поехать в «Ростов». Получив приглашение, я самостоятельно принял такое решение. Там прекрасные болельщики, совершенно потрясающий город. Трибуны всегда заполнялись. Для меня это была тяга.

Я знал определенные проблемы – они есть в любой команде. И финансовые, и много других. Расстались мы совершенно на хорошей ноте. Там очень приличные люди, и они хотят, чтобы футбол там развивался. Там очень хорошая молодежь есть, которой нужно немножко времени, чтобы она начала играть. Нужно терпение.

А расстались с чисто профессиональной точки зрения. Проиграли команде второй лиги, с которой чересчур жесткие отношения внутри Ростовской области.

Тренер, если делает такие осечки... Наверное, вправе и тренера уволить, и тренер сам, чувствуя свою вину, может уйти. Я, например, чувствую свою вину в этом поражении. Мы проиграли.

Жалеешь, не жалеешь... Жалеешь, наверное, что не сделал хорошее дело в замечательном городе, футбольном городе. Я все-таки думал, что дело побыстрее пойдет», – сказал Семин.

Тренер проработал в «Ростове» менее 2 месяцев.

Семин покинул пост после проигрыша «Чайке» в Кубке России.

Команда при нем провела 7 матчей – 1 победа, 3 ничьи и 3 поражения.

Семин: «Каждый раз, когда я приходил в «Локомотив», мы что-то выигрывали. Когда уходил – ничего не выигрывали»

Семин – об отставке Николича: «Не спеши, деточка. Мало ли кто и что пишет»