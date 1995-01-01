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    Семин – об уходе из «Ростова»: «Проиграли команде из второй лиги. Я чувствовал свою вину в этом поражении»

    Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин ответил на вопросы о своей работе в донском клубе и причине отставки.

    «Я очень хотел поехать в «Ростов». Получив приглашение, я самостоятельно принял такое решение. Там прекрасные болельщики, совершенно потрясающий город. Трибуны всегда заполнялись. Для меня это была тяга.

    Я знал определенные проблемы – они есть в любой команде. И финансовые, и много других. Расстались мы совершенно на хорошей ноте. Там очень приличные люди, и они хотят, чтобы футбол там развивался. Там очень хорошая молодежь есть, которой нужно немножко времени, чтобы она начала играть. Нужно терпение.

    А расстались с чисто профессиональной точки зрения. Проиграли команде второй лиги, с которой чересчур жесткие отношения внутри Ростовской области.

    Тренер, если делает такие осечки... Наверное, вправе и тренера уволить, и тренер сам, чувствуя свою вину, может уйти. Я, например, чувствую свою вину в этом поражении. Мы проиграли.

    Жалеешь, не жалеешь... Жалеешь, наверное, что не сделал хорошее дело в замечательном городе, футбольном городе. Я все-таки думал, что дело побыстрее пойдет», – сказал Семин.

    • Тренер проработал в «Ростове» менее 2 месяцев.
    • Семин покинул пост после проигрыша «Чайке» в Кубке России.
    • Команда при нем провела 7 матчей – 1 победа, 3 ничьи и 3 поражения.

    Семин: «Каждый раз, когда я приходил в «Локомотив», мы что-то выигрывали. Когда уходил – ничего не выигрывали»

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    Источник: Ютуб-канал «Фетисов»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7849

      GoLenaStop 9 минут назад

      Да на ххххер ты не нужен ни Ростову, ни Ростовской области!
      Иди отдыхай, рыбу лови на даче в подмосковье...!

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      Рейтинг: +7450

      FanatSerj 14 минут назад

      Ну нешмогла, бывает.

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