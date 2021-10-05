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  • Семин – об уходе из «Ростова»: «Проиграли команде из второй лиги. Я чувствовал свою вину в этом поражении»

Семин – об уходе из «Ростова»: «Проиграли команде из второй лиги. Я чувствовал свою вину в этом поражении»

5 октября 2021, 00:18
3

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин ответил на вопросы о своей работе в донском клубе и причине отставки.

«Я очень хотел поехать в «Ростов». Получив приглашение, я самостоятельно принял такое решение. Там прекрасные болельщики, совершенно потрясающий город. Трибуны всегда заполнялись. Для меня это была тяга.

Я знал определенные проблемы – они есть в любой команде. И финансовые, и много других. Расстались мы совершенно на хорошей ноте. Там очень приличные люди, и они хотят, чтобы футбол там развивался. Там очень хорошая молодежь есть, которой нужно немножко времени, чтобы она начала играть. Нужно терпение.

А расстались с чисто профессиональной точки зрения. Проиграли команде второй лиги, с которой чересчур жесткие отношения внутри Ростовской области.

Тренер, если делает такие осечки... Наверное, вправе и тренера уволить, и тренер сам, чувствуя свою вину, может уйти. Я, например, чувствую свою вину в этом поражении. Мы проиграли.

Жалеешь, не жалеешь... Жалеешь, наверное, что не сделал хорошее дело в замечательном городе, футбольном городе. Я все-таки думал, что дело побыстрее пойдет», – сказал Семин.

  • Тренер проработал в «Ростове» менее 2 месяцев.
  • Семин покинул пост после проигрыша «Чайке» в Кубке России.
  • Команда при нем провела 7 матчей – 1 победа, 3 ничьи и 3 поражения.

Семин: «Каждый раз, когда я приходил в «Локомотив», мы что-то выигрывали. Когда уходил – ничего не выигрывали»

Семин – об отставке Николича: «Не спеши, деточка. Мало ли кто и что пишет»

Источник: Ютуб-канал «Фетисов»
Россия. Премьер-лига Ростов Семин Юрий
Комментарии (3)
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FanatSerj
1633383091
Ну нешмогла, бывает.
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GoLenaStop
1633383303
Да на ххххер ты не нужен ни Ростову, ни Ростовской и любой другой области!Иди отдыхай, рыбу лови на даче...!
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zigbert
1633442927
Может поторопился с уходом?
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