Семин – об отставке Николича: «Не спеши, деточка. Мало ли кто и что пишет»

И что если Николаича уволят? Семина точно не позовут. Зря он обольщаться.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отказался комментировать информацию о скорой отставке своего преемника в московской команде Марко Николича.
«Не спеши, деточка. Это только слухи, а слухи я не комментирую. Мало ли кто и что пишет», – сказал Сeмин.
- В случае увольнения серб получит 3 миллиона евро в качестве неустойки.
- Команда не может выиграть в 5 матчах подряд.
- Николич сменил Семина в «Локо» в мае 2020 года.