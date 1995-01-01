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    Семин – об отставке Николича: «Не спеши, деточка. Мало ли кто и что пишет»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отказался комментировать информацию о скорой отставке своего преемника в московской команде Марко Николича.

    «Не спеши, деточка. Это только слухи, а слухи я не комментирую. Мало ли кто и что пишет», – сказал Сeмин.

    • В случае увольнения серб получит 3 миллиона евро в качестве неустойки.
    • Команда не может выиграть в 5 матчах подряд.
    • Николич сменил Семина в «Локо» в мае 2020 года.

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    Источник: News.ru

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    Сегодня, 20:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11895

      Hektor 84 1 час назад

      И что если Николаича уволят? Семина точно не позовут. Зря он обольщаться.

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