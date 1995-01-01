Семин – об отставке Николича: «Не спеши, деточка. Мало ли кто и что пишет»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отказался комментировать информацию о скорой отставке своего преемника в московской команде Марко Николича.

«Не спеши, деточка. Это только слухи, а слухи я не комментирую. Мало ли кто и что пишет», – сказал Сeмин.