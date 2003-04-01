Головин провел 100-й матч за «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин принял участие в игре девятого тура Лиги 1 против «Бордо» (3:0).

Этот матч стал для футболиста сотым в составе монегасков. По этому случаю ему вручили памятную футболку.

Россиянин выступает за «Монако» с 2018 года.

В 100 матчах он забил 16 голов и сделал 20 ассистов.

Из-за травмы Головин рискует пропустить октябрьские игры сборной России.