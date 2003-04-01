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    Головин провел 100-й матч за «Монако»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин принял участие в игре девятого тура Лиги 1 против «Бордо» (3:0).

    Этот матч стал для футболиста сотым в составе монегасков. По этому случаю ему вручили памятную футболку.

    • Россиянин выступает за «Монако» с 2018 года.
    • В 100 матчах он забил 16 голов и сделал 20 ассистов.
    • Из-за травмы Головин рискует пропустить октябрьские игры сборной России.

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    Источник: Официальный твиттер «Монако»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22730

      slavutiq70 29 секунд назад

      Показатель . однако . сейчас единственный за бугром кто стабильно попадает в состав на игру ...

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