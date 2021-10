Головин провел 100-й матч за «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин принял участие в игре девятого тура Лиги 1 против «Бордо» (3:0).

Этот матч стал для футболиста сотым в составе монегасков. По этому случаю ему вручили памятную футболку.

Our Russian player was presented with a jersey by Oleg Petrov on the occasion of his 100th game in Monaco colours.Congratulations Aleksandr. pic.twitter.com/nQO48p1FM6