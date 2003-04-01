Головин провел 100-й матч за «Монако»

Показатель . однако . сейчас единственный за бугром кто стабильно попадает в состав на игру ...
Полузащитник «Монако» Александр Головин принял участие в игре девятого тура Лиги 1 против «Бордо» (3:0).
Этот матч стал для футболиста сотым в составе монегасков. По этому случаю ему вручили памятную футболку.
- Россиянин выступает за «Монако» с 2018 года.
- В 100 матчах он забил 16 голов и сделал 20 ассистов.
- Из-за травмы Головин рискует пропустить октябрьские игры сборной России.
Our Russian player was presented with a jersey by Oleg Petrov on the occasion of his 100th game in Monaco colours.Congratulations Aleksandr. pic.twitter.com/nQO48p1FM6— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) October 3, 2021