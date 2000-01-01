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    РПЛ. «Локомотив» уступил дома «Ростову». Клуб не выигрывает пять матчей

    «Ростов» одержал волевую победу над «Локомотивом» в гостевом матче 10-го тура РПЛ.

    Московская команды вышла вперед благодаря голу Константина Марадишвили, но затем Джирано Керк отправил мяч в собственные ворота. На 89-й минуте Дмитрий Полоз принес ростовчанам победу – 2:1.

    «Локо» не выигрывает на протяжении пяти матчей подряд во всех турнирах.

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Марадишвили, 9; 1:1 – Керк, 31 (в свои ворота); 1:2 – Полоз, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии39
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      Рейтинг: +1863

      фанат джигурды 11 минут назад

      Лысый- молодец!!! Ни при одном тренере у нас не было столько антирекордов на радость очкомою витюше и некоторым ржущим.

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      Рейтинг: +10716

      житель СПб 22 минуты назад

      Я уже поздравил ниже Ростов со столь важными для него 3 очками! А по игре - 1 тайм Локо выглядел замечательно! Играли красиво, интересно. А потом - видимо Ростову напихали в перерыве. Я уж не знаю, что им тренер высказал (Он очень на Газмяс похож...) - но они забегали как ошпаренные! Нет чтобы так при Семине играть, разгильдяи! Но играли шикарно!! И хоть Локо играл прилично - они его переломали, и выиграли заслуженно. А Локо - нет оснований расстраиваться! Такие моменты бывают у всех команд. Больше плохая игра в ЛЕ беспокоит.

      1
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      Рейтинг: +89947

      zigbert 23 минуты назад

      Не сдается Ростов, показывает характер.
      Ростовчане с победой!

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      Рейтинг: +52689

      portero 24 минуты назад

      Вот была вчера чуйка что можем подняться на второе место, но блин замен не сделали, тренер в первую очередь упустил эту возможность, ну и судейка пи..рас...

      1
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      Рейтинг: +5182

      Krossmen73 27 минут назад

      РСМ сегодня приятно удивил.Дончане на мой взгляд заслуженно победили.Концовка матча однозначно за парнями с берегов Дона.У ЛОКО в последнее время игра совсем расклеилась.Возможно это следствие продажи некоторых игроков и игра на два фронта.Команде нужно время для обкатки обновлённого состава.Посмотрим.Ну а пока что с ПОБЕДОЙ земляки!То место которое дончане занимают явно не то что они заслуживают.

      2
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      Рейтинг: +1272

      Alex Y 28 минут назад

      Эх таким шансом не воспользовались Локо, ну а Ростов молодцы)

      2
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      Рейтинг: +17168

      derrik2000 44 минуты назад

      Интересно, тедескин уже купил билеты в Москву или ждёт "контрольного звонка" от корешка - прядкинского пасынка???

      0
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      Рейтинг: +1863

      фанат джигурды > derrik2000 18 минут назад

      Пусть лучше в С-Пб летит!!!

      Посмотреть Эрмитаж, Кунсткамеру и Музей Князькина.

      0
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      Рейтинг: +17168

      derrik2000 > фанат джигурды 17 минут назад

      В Питере у него корешей нет.
      А в Москве, точнее, в Локомотиве, ЕСТЬ!
      ))

      0
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      Рейтинг: +1863

      фанат джигурды > derrik2000 14 минут назад

      В том-то и дело, что ныне балом правит не талант, а кореша...

      1
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      Рейтинг: +12228

      ilichkadr 57 минут назад

      Молодцы земляки! Тормознули паровоз.

      6
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      Рейтинг: +416

      Riot Zero > ilichkadr 39 минут назад

      Привет старый, ну чё, пробил IP адрес? Так ты ещё и земеля оказывается. Так, а почему за Зенит топишь? Мля, одни вопросы.

      0
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      Рейтинг: +52689

      portero 57 минут назад

      Ростов неожиданно порадовал!!!
      С победой Ростов!!!

      7
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      Рейтинг: +2126

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Умеренно порадовала молодёжь Локо. И то ее усилий не хватило для ничьей с Ростовом на его текущем месте. Все лидеры растворились , все новые баласт. И вся эта хрень тренерское достижение.

      Ростов с победой.

      Такими темпами сначала будет грустно за локомотив , затем стыдно. Фу мл. Ять

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