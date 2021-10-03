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  • РПЛ. «Локомотив» уступил дома «Ростову». Клуб не выигрывает пять матчей

РПЛ. «Локомотив» уступил дома «Ростову». Клуб не выигрывает пять матчей

3 октября 2021, 20:57
49

«Ростов» одержал волевую победу над «Локомотивом» в гостевом матче 10-го тура РПЛ.

Московская команды вышла вперед благодаря голу Константина Марадишвили, но затем Джирано Керк отправил мяч в собственные ворота. На 89-й минуте Дмитрий Полоз принес ростовчанам победу – 2:1.

«Локо» не выигрывает на протяжении пяти матчей подряд во всех турнирах.

Россия. РПЛ. 10-й тур

Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Марадишвили, 9; 1:1 – Керк, 31 (в свои ворота); 1:2 – Полоз, 89.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов
Комментарии (49)
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житель СПб
1633283951
Поздравляю, Ростов! Такая важная победа для вас!
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Krasnodar 123
1633284885
Молодцы соседи с ПОБЕДОЙ !!!
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PAREVG.
1633284922
Ростов с победой. Керк, Бека и Анджорин - в топку!!!!!!!!!!!!!!!!
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владимир миронов
1633285088
Соседи, с победой!!! Молодцы!!!
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ростов 100/100
1633285147
Не ожидал, не плохая игра была. Всех ростовчан с долгожданной Победой !!!! Ушли со дна.
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Кузьмич на трибуне
1633285423
Всех Ростовчан с победой. Паровозики продолжают удивлять. Что то в клубе не ладное.
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portero
1633285949
Ростов неожиданно порадовал!!! С победой Ростов!!!
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ilichkadr
1633285949
Молодцы земляки! Тормознули паровоз.
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zigbert
1633288020
Не сдается Ростов, показывает характер. Ростовчане с победой!
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житель СПб
1633288090
Я уже поздравил ниже Ростов со столь важными для него 3 очками! А по игре - 1 тайм Локо выглядел замечательно! Играли красиво, интересно. А потом - видимо Ростову напихали в перерыве. Я уж не знаю, что им тренер высказал (Он очень на Газмяс похож...) - но они забегали как ошпаренные! Нет чтобы так при Семине играть, разгильдяи! Но играли шикарно!! И хоть Локо играл прилично - они его переломали, и выиграли заслуженно. А Локо - нет оснований расстраиваться! Такие моменты бывают у всех команд. Больше плохая игра в ЛЕ беспокоит.
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