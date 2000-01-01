РПЛ. «Локомотив» уступил дома «Ростову». Клуб не выигрывает пять матчей

Лысый- молодец!!! Ни при одном тренере у нас не было столько антирекордов на радость очкомою витюше и некоторым ржущим.
«Ростов» одержал волевую победу над «Локомотивом» в гостевом матче 10-го тура РПЛ.
Московская команды вышла вперед благодаря голу Константина Марадишвили, но затем Джирано Керк отправил мяч в собственные ворота. На 89-й минуте Дмитрий Полоз принес ростовчанам победу – 2:1.
«Локо» не выигрывает на протяжении пяти матчей подряд во всех турнирах.
Россия. РПЛ. 10-й тур
Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Марадишвили, 9; 1:1 – Керк, 31 (в свои ворота); 1:2 – Полоз, 89.