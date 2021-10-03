РПЛ. «Локомотив» уступил дома «Ростову». Клуб не выигрывает пять матчей

«Ростов» одержал волевую победу над «Локомотивом» в гостевом матче 10-го тура РПЛ.

Московская команды вышла вперед благодаря голу Константина Марадишвили, но затем Джирано Керк отправил мяч в собственные ворота. На 89-й минуте Дмитрий Полоз принес ростовчанам победу – 2:1.

«Локо» не выигрывает на протяжении пяти матчей подряд во всех турнирах.

Россия. РПЛ. 10-й тур

Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Марадишвили, 9; 1:1 – Керк, 31 (в свои ворота); 1:2 – Полоз, 89.

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