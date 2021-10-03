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Материалы

Локомотив - Ростов

03.10.2021, Воскресенье, 19:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 10 тур Локомотив - Ростов
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
26 тур
17 апреля, суббота 16:30 Локомотив 4:1 Ростов
7 тур
14 сентября, понедельник 20:30 Ростов 0:0 Локомотив
Товарищеские матчи 2021
Февраль
14 февраля, воскресенье 17:30 Локомотив 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
22 тур
15 марта, воскресенье 19:00 Ростов 1:3 Локомотив
8 тур
31 августа, суббота 16:30 Локомотив 1:2 Ростов
Кубок «Париматч» Премьер 2020
3 тур
9 февраля, воскресенье 18:00 Ростов 3:3
(4:5)п		 Локомотив
Россия. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
ответный матч		 15 мая, среда 19:30 Ростов 0:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
25 тур
24 апреля, среда 19:00 Ростов 1:2 Локомотив
11 тур
19 октября, пятница 20:30 Локомотив 2:1 Ростов
Россия. Кубок (2018/2019)
1/2 финала
первый матч		 3 апреля, среда 19:30 Локомотив 2:2 Ростов
Кубок «Матч Премьер» 2019

25 января, пятница 21:30 Ростов 1:1
(3:4)п		 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
25 тур
8 апреля, воскресенье 16:30 Локомотив 1:0 Ростов
11 тур
24 сентября, воскресенье 16:30 Ростов 0:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
22 тур
9 апреля, воскресенье 19:00 Локомотив 0:0 Ростов
8 тур
24 сентября, суббота 21:30 Ростов 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
27 тур
6 мая, пятница 19:30 Ростов 2:1 Локомотив
13 тур
26 октября, понедельник 19:30 Локомотив 0:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
18 тур
8 марта, воскресенье 18:30 Ростов 0:1 Локомотив
3 тур
14 августа, четверг 18:30 Локомотив 2:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
11 мая, воскресенье 20:15 Ростов 2:0 Локомотив
6 тур
26 августа, понедельник 20:00 Локомотив 5:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
27 апреля, суббота 18:30 Локомотив 3:1 Ростов
12 тур
21 октября, воскресенье 20:00 Ростов 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
18 тур
31 июля, воскресенье 21:00 Ростов 0:3 Локомотив
3 тур
2 апреля, суббота 18:30 Локомотив 1:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
29 тур
20 ноября, суббота 14:00 Ростов 1:2 Локомотив
15 тур
1 августа, воскресенье 21:00 Локомотив 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2009
16 тур
2 августа, воскресенье 19:30 Локомотив 2:0 Ростов
2 тур
22 марта, воскресенье 19:00 Ростов 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
23 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Ростов 0:2 Локомотив
9 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Локомотив 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 Ростов
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Ростов 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2005
23 тур
18 сентября, воскресенье 17:00 Ростов 1:1 Локомотив
8 тур
14 мая, суббота 19:00 Локомотив 4:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
20 тур
22 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Ростов
9 тур
1 мая, суббота 00:00 Ростов 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
21 тур
17 августа, воскресенье 00:00 Ростов 1:1 Локомотив
10 тур
25 мая, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
21 тур
24 августа, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Ростов
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Ростов 2:3 Локомотив
Чемпионат России 2001
30 тур
4 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Ростов
1 тур
10 марта, суббота 00:00 Ростов 0:0 Локомотив
Чемпионат России 2000
27 тур
14 октября, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Ростов
13 тур
18 июня, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Локомотив
Чемпионат России 1999
30 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Локомотив 3:0 Ростов
1 тур
3 апреля, суббота 00:00 Ростов 1:1 Локомотив
Чемпионат России 1998
24 тур
9 сентября, среда 00:00 Ростов 2:2 Локомотив
9 тур
23 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:1 Ростов
Чемпионат России 1997
19 тур
23 июля, среда 00:00 Локомотив 2:1 Ростов
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Ростов 2:2 Локомотив
Чемпионат России 1996
26 тур
6 сентября, пятница 00:00 Ростов 0:2 Локомотив
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Ростов
Чемпионат России 1995
18 тур
29 июля, суббота 00:00 Ростов 0:2 Локомотив
11 тур
17 июня, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Ростов
Чемпионат России 1993
26 тур
31 августа, вторник 00:00 Локомотив 5:2 Ростов
9 тур
2 мая, воскресенье 00:00 Ростов 1:3 Локомотив
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 7 тур
1 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 Ростов
Первый этап, 4 тур
26 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 3 октября 2021, 21:18

    Что-то нагибают лидеров с "офигенными" легионерами.

    0
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    Рейтинг: +890

    3meeeD 3 октября 2021, 20:52

    Локо пока)

    0
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    Рейтинг: +112

    kokor2d2 3 октября 2021, 19:30

    А нафиг вообще Вар нужен?

    0
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    Рейтинг: +6889

    Антибиотик > kokor2d2 3 октября 2021, 19:45

    Да, похоже пеналь стопудовый.

    1
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    Рейтинг: +12179

    BRO_football 3 октября 2021, 19:22

    Матч ТВ, конечно, идиоты. Вместо футбола показывают настольный теннис! Думают, что он кому-то интересен!
    С такими темпами Матч! просрёт тендер на показ РПЛ в следующем году. И поделом им!
    Хорошо, хоть додумались перенести трансляцию на Матч! Страна. Правда, нигде об этом не написали и поэтому народ в соцсетях их ругает очень жёстко.

    4
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    Рейтинг: +6889

    Антибиотик 3 октября 2021, 19:08

    Конченый матч тв!!!

    3
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    Рейтинг: +378

    ninja1945 > Антибиотик 3 октября 2021, 19:11

    матч СТРАНА показывает

    2
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > ninja1945 3 октября 2021, 19:20

    О, спасибо.

    0
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    Рейтинг: +1453

    Loko_Roma 3 октября 2021, 19:07

    Тина манделаки опять всех поимела

    2
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    Рейтинг: +6889

    Антибиотик 3 октября 2021, 19:04

    Где трансляция на Матч ТВ???

    0
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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 3 октября 2021, 18:42

    Локо должен воспользоваться проигрышем Зенита

    0
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 25 сентября 2021, 16:12

    Ростов может дернуть Локомотив без Гилерме, но шпалыч не пойдет
    против Локо и сольет игру.

    3
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > vladimir-7 25 сентября 2021, 16:19

    Только что узнал, шпалыча убрали из Ростова.

    3
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > vladimir-7 2 октября 2021, 15:51

    Всё равно, желаю Ростову победить Локомотив.

    2
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