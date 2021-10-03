Локомотив - Ростов

Что-то нагибают лидеров с "офигенными" легионерами.
|26 тур
|17 апреля, суббота
|16:30
|Локомотив
|4:1
|Ростов
|7 тур
|14 сентября, понедельник
|20:30
|Ростов
|0:0
|Локомотив
|26 тур
|17 апреля, суббота
|16:30
|Локомотив
|4:1
|Ростов
|7 тур
|14 сентября, понедельник
|20:30
|Ростов
|0:0
|Локомотив
|22 тур
|15 марта, воскресенье
|19:00
|Ростов
|1:3
|Локомотив
|8 тур
|31 августа, суббота
|16:30
|Локомотив
|1:2
|Ростов
|25 тур
|24 апреля, среда
|19:00
|Ростов
|1:2
|Локомотив
|11 тур
|19 октября, пятница
|20:30
|Локомотив
|2:1
|Ростов
|25 тур
|8 апреля, воскресенье
|16:30
|Локомотив
|1:0
|Ростов
|11 тур
|24 сентября, воскресенье
|16:30
|Ростов
|0:1
|Локомотив
|22 тур
|9 апреля, воскресенье
|19:00
|Локомотив
|0:0
|Ростов
|8 тур
|24 сентября, суббота
|21:30
|Ростов
|1:0
|Локомотив
|27 тур
|6 мая, пятница
|19:30
|Ростов
|2:1
|Локомотив
|13 тур
|26 октября, понедельник
|19:30
|Локомотив
|0:2
|Ростов
|18 тур
|8 марта, воскресенье
|18:30
|Ростов
|0:1
|Локомотив
|3 тур
|14 августа, четверг
|18:30
|Локомотив
|2:1
|Ростов
|29 тур
|11 мая, воскресенье
|20:15
|Ростов
|2:0
|Локомотив
|6 тур
|26 августа, понедельник
|20:00
|Локомотив
|5:0
|Ростов
|26 тур
|27 апреля, суббота
|18:30
|Локомотив
|3:1
|Ростов
|12 тур
|21 октября, воскресенье
|20:00
|Ростов
|0:0
|Локомотив
|18 тур
|31 июля, воскресенье
|21:00
|Ростов
|0:3
|Локомотив
|3 тур
|2 апреля, суббота
|18:30
|Локомотив
|1:1
|Ростов
|29 тур
|20 ноября, суббота
|14:00
|Ростов
|1:2
|Локомотив
|15 тур
|1 августа, воскресенье
|21:00
|Локомотив
|0:1
|Ростов
|16 тур
|2 августа, воскресенье
|19:30
|Локомотив
|2:0
|Ростов
|2 тур
|22 марта, воскресенье
|19:00
|Ростов
|1:1
|Локомотив
|23 тур
|2 сентября, воскресенье
|19:00
|Ростов
|0:2
|Локомотив
|9 тур
|13 мая, воскресенье
|18:00
|Локомотив
|2:0
|Ростов
|30 тур
|26 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Ростов
|15 тур
|13 августа, воскресенье
|00:00
|Ростов
|1:2
|Локомотив
|23 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:00
|Ростов
|1:1
|Локомотив
|8 тур
|14 мая, суббота
|19:00
|Локомотив
|4:0
|Ростов
|20 тур
|22 августа, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Ростов
|9 тур
|1 мая, суббота
|00:00
|Ростов
|1:2
|Локомотив
|21 тур
|17 августа, воскресенье
|00:00
|Ростов
|1:1
|Локомотив
|10 тур
|25 мая, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Ростов
|21 тур
|24 августа, суббота
|00:00
|Локомотив
|3:0
|Ростов
|10 тур
|4 мая, суббота
|00:00
|Ростов
|2:3
|Локомотив
|30 тур
|4 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Ростов
|1 тур
|10 марта, суббота
|00:00
|Ростов
|0:0
|Локомотив
|27 тур
|14 октября, суббота
|00:00
|Локомотив
|3:0
|Ростов
|13 тур
|18 июня, воскресенье
|00:00
|Ростов
|0:0
|Локомотив
|30 тур
|8 ноября, понедельник
|00:00
|Локомотив
|3:0
|Ростов
|1 тур
|3 апреля, суббота
|00:00
|Ростов
|1:1
|Локомотив
|24 тур
|9 сентября, среда
|00:00
|Ростов
|2:2
|Локомотив
|9 тур
|23 мая, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Ростов
|26 тур
|6 сентября, пятница
|00:00
|Ростов
|0:2
|Локомотив
|9 тур
|27 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Ростов
|18 тур
|29 июля, суббота
|00:00
|Ростов
|0:2
|Локомотив
|11 тур
|17 июня, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Ростов
|26 тур
|31 августа, вторник
|00:00
|Локомотив
|5:2
|Ростов
|9 тур
|2 мая, воскресенье
|00:00
|Ростов
|1:3
|Локомотив
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66:28
|+38
|65
|2.
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54:30
|+24
|56
|3.
|Динамо М
|30
|16
|5
|9
|53:41
|+12
|53
|4.
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42:30
|+12
|50
|5.
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42:29
|+13
|50
|6.
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43:39
|+4
|48
|7.
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36:38
|-2
|42
|8.
|Крылья Советов
|30
|12
|5
|13
|39:36
|+3
|41
|9.
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47:51
|-4
|38
|10.
|Спартак М
|30
|10
|8
|12
|37:41
|-4
|38
|11.
|Пари НН
|30
|8
|9
|13
|26:39
|-13
|33
|12.
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27:35
|-8
|33
|13.
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34:47
|-13
|32
|14.
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29:40
|-11
|30
|15.
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34:56
|-22
|29
|16.
|Арсенал Т
|30
|5
|8
|17
|30:59
|-29
|23
Что-то нагибают лидеров с "офигенными" легионерами.
Локо пока)
А нафиг вообще Вар нужен?
Да, похоже пеналь стопудовый.
Матч ТВ, конечно, идиоты. Вместо футбола показывают настольный теннис! Думают, что он кому-то интересен!
С такими темпами Матч! просрёт тендер на показ РПЛ в следующем году. И поделом им!
Хорошо, хоть додумались перенести трансляцию на Матч! Страна. Правда, нигде об этом не написали и поэтому народ в соцсетях их ругает очень жёстко.
Конченый матч тв!!!
матч СТРАНА показывает
О, спасибо.
Где трансляция на Матч ТВ???
Ростов может дернуть Локомотив без Гилерме, но шпалыч не пойдет
против Локо и сольет игру.
Только что узнал, шпалыча убрали из Ростова.
Всё равно, желаю Ростову победить Локомотив.