⚡ РПЛ. «Зенит» потерпел первое поражение, уступив в меньшинстве «Сочи»

«Сочи» в Санкт-Петербурге одержал волевую победу над «Зенитом» (2:1) в матче 10-го тура РПЛ.

На гол форварда хозяев Артема Дзюбы в концовке первого тайма гости ответили забитыми мячами Матео Кассьеры и Сергея Терехова.

Петербуржцы с 42-й минуты играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил Сердар Азмун.

Это первое поражение «Зенита» в нынешнем сезоне. Клуб лидирует в чемпионате. «Сочи» поднялся на третью строчку.

Россия. РПЛ. 10-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дзюба, 45; 1:1 – Кассьера, 67; 1:2 – Терехов, 71.

Удаления: Азмун, 42 – нет.

Зенит: Крицюк, Сантос, Чистяков, Ракицкий, Сутормин (Круговой, 79), Барриос (Кравцов, 79), Вендел (Кузнецов, 90), Кузяев (Мостовой, 74), Малком (Ерохин, 75), Азмун, Дзюба.

Сочи: Джанаев, Терехов, Заика (Жоаозиньо, 66), Юрганов, Прохин (Юсупов, 62), Родриго, Бурмистров (Маргасов, 62), Цаллагов, Нобоа, Воробьeв (Попов, 62), Касьерра.

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