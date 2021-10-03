⚡ РПЛ. «Зенит» потерпел первое поражение, уступив в меньшинстве «Сочи»

«Сочи» в Санкт-Петербурге одержал волевую победу над «Зенитом» (2:1) в матче 10-го тура РПЛ.
На гол форварда хозяев Артема Дзюбы в концовке первого тайма гости ответили забитыми мячами Матео Кассьеры и Сергея Терехова.
Петербуржцы с 42-й минуты играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил Сердар Азмун.
Это первое поражение «Зенита» в нынешнем сезоне. Клуб лидирует в чемпионате. «Сочи» поднялся на третью строчку.
Россия. РПЛ. 10-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Дзюба, 45; 1:1 – Кассьера, 67; 1:2 – Терехов, 71.
Удаления: Азмун, 42 – нет.
Зенит: Крицюк, Сантос, Чистяков, Ракицкий, Сутормин (Круговой, 79), Барриос (Кравцов, 79), Вендел (Кузнецов, 90), Кузяев (Мостовой, 74), Малком (Ерохин, 75), Азмун, Дзюба.
Сочи: Джанаев, Терехов, Заика (Жоаозиньо, 66), Юрганов, Прохин (Юсупов, 62), Родриго, Бурмистров (Маргасов, 62), Цаллагов, Нобоа, Воробьeв (Попов, 62), Касьерра.