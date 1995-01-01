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    ⚡ РПЛ. «Зенит» потерпел первое поражение, уступив в меньшинстве «Сочи»

    «Сочи» в Санкт-Петербурге одержал волевую победу над «Зенитом» (2:1) в матче 10-го тура РПЛ.

    На гол форварда хозяев Артема Дзюбы в концовке первого тайма гости ответили забитыми мячами Матео Кассьеры и Сергея Терехова.

    Петербуржцы с 42-й минуты играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил Сердар Азмун.

    Это первое поражение «Зенита» в нынешнем сезоне. Клуб лидирует в чемпионате. «Сочи» поднялся на третью строчку.

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Дзюба, 45; 1:1 – Кассьера, 67; 1:2 – Терехов, 71.

    Удаления: Азмун, 42 – нет.

    Зенит: Крицюк, Сантос, Чистяков, Ракицкий, Сутормин (Круговой, 79), Барриос (Кравцов, 79), Вендел (Кузнецов, 90), Кузяев (Мостовой, 74), Малком (Ерохин, 75), Азмун, Дзюба.

    Сочи: Джанаев, Терехов, Заика (Жоаозиньо, 66), Юрганов, Прохин (Юсупов, 62), Родриго, Бурмистров (Маргасов, 62), Цаллагов, Нобоа, Воробьeв (Попов, 62), Касьерра.

    Календарь РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии168
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      Рейтинг: +25378

      пьяныйхоровод 14 секунд назад

      Чудо не случилось : сектанты не излечимы , дЭбилы обречены . Даже если в последующих матчах Сочи будут постоянно отнимать очки у Зенита , они останутся при своём мнении .
      Что поделать ? Да ничего , больные люди хоть и больные , но тоже люди . Поэтому прошу относиться к ним с пониманием , пускай их даже так много ( фактически фсястрана).

      0
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      Рейтинг: +2438

      Валерий2705 3 минуты назад

      Свинорылые беснуются, мол Зенит подарил очки фарм-клубу, а ведь и правда, в современных реалиях и по сути отсутствия конкурентов такое возможно. А вот пятачковым то игру, своему фарм-клубу Химки, ну никак не слить, а то могут и ниже них быть, да на вылет встать. Бедные хряки)

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      Рейтинг: +5107

      Из Твери Леха 5 минут назад

      Чисто семаковское поражение. Фортануло после удаления, забили гол с ошибки сочинца. Ну суши ты игру во втором тайме нормально, убери столба, не нужен он, выпусти кого-нибудь побыстрее типа Мостового. Но ведь нет, он упертый!

      0
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      Рейтинг: +8417

      playsh 5 минут назад

      Хочу сказать двум противостоящим друг другу сторонам - не брызгайте слюной.
      Лучше всем нам быть в шоке от происшедшего,чем всем нам быть в жопе от ниже высказанного друг другу.
      Просто надо понять и согласиться,что Сочи был сегодня сильнее Зенита и честнее всех нас.Спасибо,Сочи.

      1
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      Рейтинг: -16

      Январь 59 - опущенец 10 минут назад

      Сучи обязательно отдадут должок в конце сезона, когда возможно бомжищам очки будут нужнее. Хорошая режиссура, верю !

      1
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      Рейтинг: +6884

      Рубинище 16 минут назад

      Азмун не захотел в спектакле играть и самоудалился. Решили по братски подарить очей, Сочам они писец как нужны, как и всем.

      2
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      Рейтинг: +25378

      пьяныйхоровод > Рубинище 7 минут назад

      Да 3,14здец как самоудалился . Ты матч смотрел ? Даже на вираже была слышна русско- туркменская нецензурщина в сторону судьи и Джанаева .

      0
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      Рейтинг: +14531

      Garrincha58 23 минуты назад

      Крюцукс говённый вратаришка как и вся защита Зенита вместе тренеришкой

      2
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      Рейтинг: +3087

      Кузьмич на трибуне > Garrincha58 12 минут назад

      Зато какой нападаюшка у Зенита. Чистой воды игрочишка-капитанушка с повязочкой ., для него и Эмери тренеришка, и Манчини-бизнесмен. В его честь даже предлагали черноморский курорт переименовать.

      1
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      Рейтинг: +3087

      Кузьмич на трибуне 26 минут назад

      После безвольного поражения от Краснодара, Сочи сегодня были похожи сами на себя. А Зенит видимо долго+крепко праздновал победу над Мальме. от того сегодня быстро выдохлись. Не думаю, что победа Сочи -это кабинетная рука, это скорее всего хорошее настроение и полноценный банкет по случаю первой победы(за долгий период) в ЛЧ. Всех болельщиков Сочи с победой.

      3
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      Рейтинг: +3539

      sobaka120982 > Кузьмич на трибуне 23 минуты назад

      Таких здесь не много , но приятно. Спасибо

      2
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      Рейтинг: +532

      Каменный стояк 30 минут назад

      Что они вообще себе позволяют???!!! Ждём кадровых решений и отставок в "Сочи"!!! Рабы взбунтовались!!!

      3
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      Рейтинг: +5107

      Из Твери Леха 31 минуту назад

      Ей богу смешно. Выиграет Зенит у Сочи - фарм-клуб, 6 очков за сезон, филиал газпрома бла-бла-бла. Выиграл Сочи - все то же самое)

      4
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