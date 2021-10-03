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  • ⚡ РПЛ. «Зенит» потерпел первое поражение, уступив в меньшинстве «Сочи»

⚡ РПЛ. «Зенит» потерпел первое поражение, уступив в меньшинстве «Сочи»

3 октября 2021, 18:25
250

«Сочи» в Санкт-Петербурге одержал волевую победу над «Зенитом» (2:1) в матче 10-го тура РПЛ.

На гол форварда хозяев Артема Дзюбы в концовке первого тайма гости ответили забитыми мячами Матео Кассьеры и Сергея Терехова.

Петербуржцы с 42-й минуты играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил Сердар Азмун.

Это первое поражение «Зенита» в нынешнем сезоне. Клуб лидирует в чемпионате. «Сочи» поднялся на третью строчку.

Россия. РПЛ. 10-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дзюба, 45; 1:1 – Кассьера, 67; 1:2 – Терехов, 71.

Удаления: Азмун, 42 – нет.

Зенит: Крицюк, Сантос, Чистяков, Ракицкий, Сутормин (Круговой, 79), Барриос (Кравцов, 79), Вендел (Кузнецов, 90), Кузяев (Мостовой, 74), Малком (Ерохин, 75), Азмун, Дзюба.

Сочи: Джанаев, Терехов, Заика (Жоаозиньо, 66), Юрганов, Прохин (Юсупов, 62), Родриго, Бурмистров (Маргасов, 62), Цаллагов, Нобоа, Воробьeв (Попов, 62), Касьерра.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи
Комментарии (250)
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житель СПб
1633275239
Сколько перед матчем было вони, что все куплено, что Сочи фарм-клуб, что все сольет... Мне все противнее читать здесь комменты многих болельщиков Спартака, и ряда других команд. НО - обломайтесь! Зенит - достойная команда, которая не воет, а борется и играет. Играет в футбол!
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Артём84
1633275435
Ожидаемо . сейчас надо было Сочи подтянуть да что бы разговоры уменьшить о фарм клубе . а во втором круге если вдруг Зениту кто будет наступать на пятки . то Сочи вернёт должок .Браво Газпром . красиво работаете ...
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Блямба
1633275459
"Размышления у парадной,сидя на поребрике с шавермой в руке"..) Дзюба был великолепен.. Крицюка зачем-то купили,Керж меньше косячил.. Сочи хорошая команда.. Судья- полупокер,жёлтой за опасную игру было бы достаточно.. Азмуну-привет. Чистякову-привет. Ракицкому и почти всем-респект. Плюс и вывод- один. Любой ушлепан,который вякает про купленных Газпромом судей и ВАр и считает ,что Сочи "подстилка"--конченый (Дальше три звзды.)
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Бриг
1633275915
Как раз хотел написать, что предвижу "мысли" о специальной игре в поддавки, но прочитал несколько комментов - уже "додумались", проницательные. Подкину еще идей. Бавария - чем не фарм-клуб Зенита? Или Ман Юнайтед, отдавший нам суперкубок? Развивайте , пользуйтесь. Почитаем, посмеемся.
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_Marqella_
1633276628
Можно проводить перепись дебилов....
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житель СПб
1633277590
По поводу удаления и не засчитанного гола - еще раз просто повторяю то, что уже написал несколько раз, и многие прочитать внимательно не удосужились, почему-то: Азмун промахнулся мимо мяча и упал. И был бездвижен - это понятно? Лежал на спине, и ноги были подняты - так бывает. Он же не мертв был, в конце концов. Далее - т.е. после него! на мяч бросается Джанаев - и тоже промахивается. А, промахнувшись, Джанаев продолжает движение и натыкается на лежащего Азмуна. Понимаете, я юрист, и умею логично излагать мысли. Последовательно. Вопрос: так кто кого атаковал? Ответ: Джанаев атаковал Азмуна. В принципе - это все. Достаточно. Надо было мяч - засчитывать. Желтые - я бы не давал (игровой момент). А если давать - то, строго говоря - обоим! И Азмуну, и Джанаеву (Джанаев атаковал игрока без мяча, а Азмун опасно поднял ноги, хоть и в лежачем положении).
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Spirit_78
1633278927
Мясным клоунам, как обычно, во всём, везде и всегда мерещатся заговоры. Зенит выигрывает у Сочи - фарм-клуб сдал. Проигрывает - заговор против спартака.
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Из Твери Леха
1633279683
Ей богу смешно. Выиграет Зенит у Сочи - фарм-клуб, 6 очков за сезон, филиал газпрома бла-бла-бла. Выиграл Сочи - все то же самое)
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GoldPlayFIFARus9
1633281659
ахахах, боже, сколько тупоголовых приматов в комментариях))). Зенит проиграл, налетели спартачи, которые говорит что зёня спецом проиграл. Просто какой-то сюр))). Ну, а если бы выиграли, было бы тоже самое. Жаль что тут нельзя смайлики ставить смеющиеся, которые падают в сторону с защуренными глазами и слезой от смехотени ахаахахах. А чё ж в прошлом сезоне не проиграли, там тоже был матч, в котором победа Зениту была не особо нужна xD.
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GoldPlayFIFARus9
1633281820
О С Т О Р О Ж Н О !!!! На зенитовской ветке конспирологи рептилоиды, свидетели заговоров, и просто замечательные спартаковские фаны, с замечательной книжкой "как убивали остатки разума"))
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