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    Куратор «Химок» и министр спорта Подмосковья Терюшков покинул посты

    Министр спорта Московской области Роман Терюшков покидает пост. Это значит, что он прекращает курировать «Химки».

    «Я покинул пост министра спорта Подмосковья в связи с выборами в Государственную Думу. Мандат уже получил. Скорее всего, войду в профильный комитет по спорту, но это будут решать коллеги. У меня есть понимание, как должно развиваться это направление. О преемнике в министерстве спорта говорить не могу, это прерогатива губернатора», – сказал Терюшков.

    • Планируется, что Терюшкова заменит глава Ленинского городского округа Московской области Дмитрий Абаренов, бывший спортивный журналист.
    • Терюшков был министром спорта Московской области с 2014 года.
    • «Химки» идут в зоне переходных матчей.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 10:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2430

      Валерий2705 52 минуты назад

      Да, да у всех вас есть "понимание", вот только развития спорта как не было так и нет. И футбол ярчайший тому пример, причем на всех уровнях.

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      Рейтинг: +21496

      vladimir-7 1 час назад

      Министр спорта, это большая ответственная работа, а вот "работа" в ГД,
      это отдых, деньги и никакой ответственности.

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