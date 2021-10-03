Куратор «Химок» и министр спорта Подмосковья Терюшков покинул посты

Министр спорта Московской области Роман Терюшков покидает пост. Это значит, что он прекращает курировать «Химки».

«Я покинул пост министра спорта Подмосковья в связи с выборами в Государственную Думу. Мандат уже получил. Скорее всего, войду в профильный комитет по спорту, но это будут решать коллеги. У меня есть понимание, как должно развиваться это направление. О преемнике в министерстве спорта говорить не могу, это прерогатива губернатора», – сказал Терюшков.

Планируется, что Терюшкова заменит глава Ленинского городского округа Московской области Дмитрий Абаренов , бывший спортивный журналист.

, бывший спортивный журналист. Терюшков был министром спорта Московской области с 2014 года.

«Химки» идут в зоне переходных матчей.

Терюшков – о долгах в «Химках»: «Какие-то слухи и сплетни, у клуба есть деньги»