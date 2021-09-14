Терюшков – о долгах в «Химках»: «Какие-то слухи и сплетни, у клуба есть деньги»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков опроверг информацию о появлении долгов по зарплате в «Химках».

«Нет, таких проблем нет, я не знаю, откуда возникают такие вопросы, но долгов нет. Все в порядке, может быть, бухгалтерия на день-два задержала, долгов точно нет, деньги есть.

Это как с Мирзовым приблизительная история, что он не играет, потому что мы договорились со «Спартаком». Долгов нет, какие-то слухи, сплетни, не знаю, что это», – сказал Терюшков.