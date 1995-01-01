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    Терюшков – о долгах в «Химках»: «Какие-то слухи и сплетни, у клуба есть деньги»

    Министр спорта Московской области Роман Терюшков опроверг информацию о появлении долгов по зарплате в «Химках».

    «Нет, таких проблем нет, я не знаю, откуда возникают такие вопросы, но долгов нет. Все в порядке, может быть, бухгалтерия на день-два задержала, долгов точно нет, деньги есть.

    Это как с Мирзовым приблизительная история, что он не играет, потому что мы договорились со «Спартаком». Долгов нет, какие-то слухи, сплетни, не знаю, что это», – сказал Терюшков.

    • «Химки» идут на 13-м месте в текущем розыгрыше РПЛ.
    • В прошлом сезоне команда финишировала 8-й в чемпионате.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21322

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Не надо за них бояться, химикалии на плаву. )

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